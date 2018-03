Miša Lukić napušta Publicis One

Miša Lukić, izvršni direktor kompanije Publicis One za srednju i istočnu Evropu (SIE), odlučio je da do kraja marta napusti kompaniju kako bi se posvetio drugim poslovnim interesima. Miša je svoju poslovnu karijeru započeo 1992. godine u Alpha Advertising, 2000. godine je osnovao svoju marketinšku agenciju Leo Burnett, a radio je i u mnogim drugim kompanijama kao što su Saatchi & Saatchi, Privredna komora Srbije, AmCham Srbija i Srpska asocijacija menadžera u kojoj je od 2010. godine na poziciji potpredsednika.

„Nakon neverovatnih 18 godina, napuštam mesto koje je bilo moj drugi dom. Zahvalan sam Publicis Groupe-u za priliku da radim s izvanrednim ljudima i najboljim klijentima. Poslednje dve godine koje sam proveo kao izvršni direktor Publicis One za SIE regiju bile su zaista posebne. Bila mi je čast da radim sa predanim i strastvenim liderima. Zajedno smo započeli transformaciju našeg poslovnog modela i dosledno smo isporučivali zdrav, profitabilan rast za Publicis One. Imam svako poverenje u sadašnje vođstvo i odlazim pun nade za sve nas,“ rekao je Lukić povodom svog odlaska.

Jarek Ziebinski, globalni CEO za Publicis One, danas je izdao ovo saopštenje u kom je naveo novu subregionalnu strukturu i naznačio rukovodeći tim za srednju i istočnu Evropu, koja se sastoji od središnjih, istočnih i jugoistočnih podregija. Pa će tako, Inanc Dedebas ostati CEO za Publicis One Turska, koja će sada biti samostalno tržište. Tomas Varga, CEO za Publicis One Češka, imenovan je kao CEO Publicis One za srednju Evropu (Češka, Slovačka i Mađarska), a Oleg Popenko, CEO za Publicis One Ukrajina imenovan je kao CEO Publicis One za istočnu Evropu (Ukrajina, Latvija, Litva, Estonija i Kazahstan). Andonis Passas, CEO za Publicis One Grčka, imenovan je kao CEO Publicis One za jugoistočnu Evropu (Grčka, Rumunija, Bugarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija i Makedonija), i svi oni će direktno podnositi izveštaje Jareku Ziebinskom.

Izvor: Media Marketing

Podelite s prijateljima

Tweet