Misija Mesec 2024: NASA-ino novo odelo

Za hodanje po površini Meseca nije dovoljna samo raketa koja bi astronaute odvezla do Zemljinog satelita, već i posebna odela koja bi ih čuvala od spoljašnjih uslova.

Agencija NASA je u julu najavila da planira da stigne do Meseca do 2024. godine, te da zbog toga ima potrebu za novim astronautskim odelima koja bi zamenila ona koja su dizajnirana još sedamdesetih godina prošlog veka za misiju Apollo. Agenciju čeka još mnogo posla dok američki astronauti ne stignu ponovo do površine Meseca, što povećava pritisak, te traži da se poštuju svi rokovi. To svakako ne znači da se do sada ništa nije učinilo pa NDX-2 prototip lunarnog astronautskog odela, koji je u pripremi već čitavu deceniju, ukazuje na to kako bi odelo trebalo da izgleda, i o kojoj se kompleksnosti radi.

Očuvanje ljudskog tela u uslovima koji su drugačiji od onih na Zemlji nije ni malo jednostavan zadatak, pa NDX-2 odelo zapravo minijaturna kosmička letelica, dizajnirana tako da je pokretna, udobna, te astronautima omogućava da neometano obavljaju zadatke. Rešavanje ovog problema je postalo prioritet kada je 2017. godine utvrđeno da NASA-i ponestaje odela koja se koriste za kretanje izvan Internacionalne svemirske stanice, što znači da će proces proizvodnje novih morati da se ubrza, a kako se na rešenje ne bi čekalo i narednih 10 godina.

Izvor: Futurism