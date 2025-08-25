PC Press specijal - Data centri 2025
Misisipi i Bluesky u međusobnoj blokadi

Marija Ljevnaic

Bluesky u Misisipiju je blokiran zbog novog zakona o proveri starosti.

Korisnici sa IP adresama iz Misisipija više ne mogu da pristupe aplikaciji Bluesky. Decentralizovana društvena mreža je u objavi objasila da novi zakon o verifikaciji starosti za društvene mreže u Misisipiju fundamentalno menja način na koji funkcioniše i da nije bilo moguće pridržavati se svih zakona sa malim timom i ograničenim resursima.

Bluesky ukazuje da poštuje Zakon o bezbednosti na internetu ali da njegov način funkcionisanja provere starosti funkcioniše drugačije od onog koji je usvojen u Misisipiju. U Velikoj Britaniji je na primer potrebno proveriti starost korisnika samo ukoliko pristupa određenom sadržaju i funkcijama. Dok u Misisipiju nije moguće dozvoliti pristup uslugama ukoliko se ne proveri starosna granica. U slučaju da korisnici mlađi od 18 godina dođu do štetnog sadržaja platforma snosi odgovornost.

Servis je ukazao da nema resurse potrebne za izgradnju sistema verifikacije a da može da bude kažnje sa po 10.000 dolara po korisniku ukoliko vlada utvrdi da nije u skladu sa propisima. Takve troškove sebi mogu da priušte samo velike kompanije. Shodno tome, Bluesky smatra da je najbolje da se trenutno povuče.

Bluesky je najavio da će svakom korisniku koji pristupa usluzi iz Misisipija prikazati poruku kroz koju objašnjava zašto više nije dostupna u državi.

Izvor: engadget.com

