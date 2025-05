Mislite da ne možete da igrate igrice na poslovnom laptopu? Razmislite ponovo.

Kada kupujete poslovni ili laptop za školu, verovatno vam igranje nije visoko na listi prioriteta.

Čak i ako imate stariji laptop, postoji ogroman svet indie naslova i klasičnih PC igara

Ali šta ako vam kažemo da skoro svaki laptop može da pokrene igre? Zapravo, može da vam pruži mnogo zabavnije iskustvo nego igranje na telefonu.

Integrisane grafike su sada veoma sposobne

Ako imate relativno nov laptop, velika je verovatnoća da poseduje GPU dovoljno snažan za igranje. Pošto pričamo o poslovnim laptopovima, obično je u pitanju integrisana grafika, ali uvek postoji mala šansa da imate i namensku grafičku kartu. Prošla su vremena kada vam je bila neophodna posebna grafika da biste igrali i najosnovnije igre na laptopu. Nekada su integrisane grafike bile poznate po tome da zapinju čak i pri jednostavnim zadacima poput surfovanja internetom ili gledanja videa. Srećom, to više nije slučaj.

AMD Radeon (na Ryzen procesorima) i Intelove Arc/Iris Xe integrisane grafike značajno su napredovale tokom godina i omogućavaju vam da bez problema igrate lakše igre kao što je Minecraft.

Mala nadogradnja – velika razlika

Ako ste student ili vam treba jeftin laptop za posao, najbolje je da uložite u poslovni laptop koji može da se nadograđuje. Ne mora obavezno da bude takav, ali je to veliki plus. Komponenta koju ćete najverovatnije želeti da nadogradite jeste RAM memorija, jer ona igra ključnu ulogu u performansama integrisane grafike.

Igra Need for Speed: Most Wanted (2012) bila je skoro neigriva sa jednom RAM pločicom na najnižim podešavanjima, ali sa dve se postižu stabilnih 60 FPS čak i na pojačanim grafičkim podešavanjima. Osim RAM-a, razmislite o investiranju u brz M.2 NVMe ili SATA SSD, u zavisnosti od onoga što vaš laptop podržava. To značajno utiče na opšte performanse i brzinu učitavanja.

Razmislite i o gejming perifernoj opremi – i ona može potpuno da promeni vaše iskustvo igranja. Jeftin gejmerski kontroler koji funkcioniše na PC-ju, sasvim je dovoljan za većinu igara. Ako igrate uz pomoć miša i tastature na laptopu, preporučujemo veći mousepad i možda jeftinu mehaničku tastaturu, kako biste imali više prostora i udobniju postavku.

Koje igre možete da igrate na poslovnom laptopu

Postoji mnoštvo kvalitetnih igara koje čak i stariji laptopi mogu da pokrenu. Ako imate noviji poslovni laptop, moguće je da ćete uspeti da pokrenete i moderne AAA naslove na najnižim podešavanjima. Zahvaljujući naprednim algoritmima za skaliranje slike, možete dostići blizu 60 FPS u optimizovanim igrama poput God of War Ragnarök, Kingdom Come: Deliverance 2 i Monster Hunter Wilds.

I nešto stariji naslovi su igrivi – The Witcher 3, Devil May Cry 5, Forza Horizon 5, DOOM Eternal i Fallout 4. Indie igre su obično manje zahtevne, a veoma zabavne, pa ih nemojte zanemariti. Moji favoriti su Balatro, The Binding of Isaac: Rebirth i Valheim. Esports naslovi poput Valorant i Counter-Strike 2 takođe su odlični za igranje na laptopu. Čak i ako nemate kontroler ili miš, postoje igre koje možete igrati uz pomoć samog touchpada.

