Mladi haker: Tinejdžer koji je opljačkao Las Vegas

Sedamnaestogodišnji haker, koji se predao kako bi se suočio sa optužbama zbog cyber-napada na kockarnice u Las Vegasu 2023. godine, pušten je iz pritvora, ali mora da bude pod nadzorom roditelja.

Mladiću za koga se sumnja da je deo hakerske grupe Scattered Spider, određena su ograničenja koja uključuju limitiranu upotrebu interneta, telefona i elektronskih uređaja. Iako Policijska uprava Las Vegasa nije navela koja su kazina bila mete napada, saopštila je da su se dogodili između avgusta i oktobra 2023. godine i opisala ih kao „sofisticirane upade“ pripisane grupi Scattered Spider.

Scattered Spider je u tom periodu kompromitovao mreže MGM Resorts i Caesars Entertainment kazina i iskoristio BlackCat/ALPHV ransomware. Incidenti su izazvali ozbiljne operativne poremećaje i ugrozili osetljive podatke zaposlenih i klijenata. MGM je pretrpeo štetu veću od 100 miliona dolara, dok je Caesars platio otkup od 15 miliona dolara.

Tužioci veruju da osumnjičeni i dalje poseduje oko 1,8 miliona dolara u Bitcoin kriptovaluti, ali novčanik još nije pronađen. Tražili su da ostane u pritvoru do suđenja u novembru, pozivajući se na njegovu operativnu sofisticiranost i ogromnu finansijsku korist koju je stekao.

Advokati optuženog su zahtev za pritvor opisali kao “preteran” i naglasili da mladić nema kriminalni dosije, nakon čeg su zatražili da mu se odobri uslovno puštanje na slobodu. Sudija porodičnog suda stao je na stranu odbrane i naredio puštanje uz sledeća ograničenja: život sa roditeljima na prijavljenoj adresi, zabrana napuštanja okruga Klark u Nevadi, internet isključivo u obrazovne svrhe, ograničena upotreba telefona i elektronike. Svako kršenje ovih pravila rezultiraće trenutnim pritvorom od strane službenika za nadzor.

Optužbe koje haker trenutno tereti odnose se na krađu ličnih podataka u cilju nanošenja štete ili lažnog predstavljanja, iznudu, zaveru za iznudu i nezakonite kompjuterske radnje. Tužilaštvo traži dodatne optužbe i zahteva da mu se sudi kao punoletnoj osobi, što znači strožu zatvorsku kaznu.

Prošle godine je još jedan sedamnaestogodišnji mladić uhapšen jer je bio u vezi sa cyber-napadima grupe Scattered Spider. On je bio osumnjičen za umešanost u ransomware napad na MGM Resorts i članstvo u toj hakerskoj grupi, ali je pušten uz kauciju dok je istraga bila u toku.