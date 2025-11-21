Mladi otkrivaju fiksni telefon kao rešenje za digitalni zamor

U trenutku kada su fiksne telefonske linije gotovo nestale iz domaćinstava – do kraja 2022. čak 72,6 odsto odraslih i 81,9 odsto dece u SAD živelo je bez njih – nova generacija korisnika okreće se analognoj tehnologiji kao neočekivanom rešenju za digitalno preopterećenje. Nostalgija za devedesetim i ranim dvehiljaditim, udružena sa rastućom zabrinutošću oko mentalnog zdravlja i vremena provedenog pred ekranom, vodi ka iznenadnom „povratku“ fiksnog telefona, piše Mashable.

AI edukatorka i kreatorka sadržaja Catherine Goetze (@askcatgpt) osmislila je Physical Phone, analogni uređaj koji se povezuje sa pametnim telefonom i omogućava pozive bez direktnog korišćenja mobilnog ekrana. Ideja je viralna: njen Instagram video o konceptu ima preko dva miliona pregleda, a brend je već sakupio više od 38.000 pratilaca iako uređaj još nije u prodaji. Cilj je jednostavan – sprečiti doomscrolling i prekinuti automatizovanu naviku čestog proveravanja telefona.

Drugi korisnici razvijaju sopstvene „low-tech“ strategije. Umetnica Erin Wakeland (@erinwakeland.studio) okačila je svoj mobilni na lanac pričvršćen za zid, stvarajući sopstveni „fiksni telefon“. Na taj način može da koristi uređaj samo na jednom mestu, što joj pomaže da postavi jasne fizičke granice u digitalnom okruženju. Kassadi, još jedna viralna kreatorka, aktivira „landline mode“ na svom iPhone-u – prima samo pozive i SMS-ove – i tako smanjuje vreme na ekranu na svega 29 minuta dnevno, što je daleko ispod britanskog proseka od preko pet sati.

Preplavljeni su i roditeljski forumi: istraživanja pokazuju rast dečje upotrebe ekrana od 52 odsto između 2020. i 2022., a četvrtina dece koristi telefone zavisnički. Kao odgovor, otac troje dece Chet Kittleston kreirao je Tin Can, analogni telefon za decu koji funkcioniše kao klasična fiksna linija, ali uz aplikaciju koja roditeljima daje kontrolu nad kontaktima i periodima zabrane poziva.

Stručnjaci ističu da ovo nije samo trend, već reakcija na višegodišnju digitalnu zasićenost. Dr Ysabel Gerrard sa Univerziteta u Šefildu objašnjava da nostalgija funkcioniše u ciklusima od 20 do 30 godina, pa povratak analognom nije iznenađenje. I tin Can i Physical Phone koriste retro estetiku kao deo svoje strategije – čak 21odsto pripadnika Gen Z drži fiksni telefon kao dekoraciju.

Ipak, analitičari digitalne kulture upozoravaju da odbacivanje moderne tehnologije nije jednostavno rešenje. Prema dr Briony Hannell, termin „doomscrolling“ pojavio se u periodu pandemije, kada su društvene mreže postale primarni izvor informacija. Kako 71 odsto mladih između 16 i 24 godina vesti prati isključivo preko društvenih mreža, prestanak skrolovanja često deluje kao moralno teško ostvariva odluka. Hannell podseća da su i fiksni telefoni nekada izazivali zabrinutost: LIFE magazin je još 1956. pisao o „mladima opsednutim telefonom“.

Uprkos tome, stručnjaci se slažu da male analogne intervencije mogu pomoći korisnicima da povrate kontrolu nad navikama korišćenja mobilnih uređaja. Gerrard zaključuje da bi prelazak na fiksne telefone nesumnjivo promenio način na koji mladi doživljavaju odnose i identitet, ali ne i nužno poboljšao život: „Online prostori neretko nude zajednice i identitete koji offline jednostavno ne postoje“.

U svetu preopterećenom ekranima, deo mlađih generacija sada traži ravnotežu upravo u tehnologiji koju je era pametnih telefona gotovo zbrisala.