Mnoge popularne pesme su nestale sa YouTube-a i YouTube Music: Evo zašto

U poslednjih nekoliko dana, možda ste naišli sam na frustrirajući problem na YouTube-u: mnoge pesme i miksevu u kojima ste uživali, iznenada su postale nedostupne.

Kada pokušate da ih pustite na YouTube-u ili YouTube Music-u, pojavljuje se poruka o grešci koja je govorila: “Ovaj video sadrži sadržaj od SESAC-a. Nije dostupan u vašoj zemlji.”

Još je zbunjujuće to što su se ovi video zapisi i pesme i dalje prikazivali u rezultatima pretrage, na vašoj početnoj stranici i u plejlistama.

Ispostavilo se da je to široko rasprostranjen problem, koji se dešava zbog spora o licenci između YouTube-a i SESAC-a, Društva evropskih autora i kompozitora.

Tim YouTube-a se osvrnuo na ovaj problem u odgovoru na pitanje korisnika na platformi X (nekadašnji Twitter), izjavivši: “Naš ugovor o muzičkoj licenci sa SESAC-om je istekao bez postizanja dogovora o uslovima obnove, uprkos našim najboljim naporima. Zbog toga moramo da blokiramo određeni muzički sadržaj na YouTube-u u SAD-u.”

U saopštenju koje je YouTube dao portalu 9to5Google, dodatno su objasnili svoju poziciju:

“Vodili smo pregovore u dobroj veri sa SESAC-om kako bismo obnovili naš postojeći ugovor. Nažalost, uprkos našim najboljim naporima, nismo uspeli da postignemo pravičan dogovor pre njegovog isteka. Veoma ozbiljno shvatamo autorska prava, i kao rezultat toga, sadržaj koji zastupa SESAC više nije dostupan na YouTube-u u SAD-u. U aktivnim smo razgovorima sa SESAC-om i nadamo se da ćemo uskoro postići novi dogovor.”

SESAC je važan jer predstavlja tekstopisce i izdavače, osiguravajući da su njihova prava zaštićena prema zakonu o autorskim pravima. U suštini, ako se muzika svira javno, potrebna je licenca od nosioca autorskih prava. SESAC pruža licencu koja pokriva sve, što mnogim preduzećima olakšava i čini isplativim javne nastupe njihovih pesama.

Organizacija tvrdi da zastupa najpoznatije umetnike kao što su Adele, R.E.M., Ariana Grande i Kesha, i ponosi se sa više od 1,5 miliona pesama u svom katalogu. Uticaj ovog spora je značajan, s obzirom na to da je veliki broj pesama očigledno uklonjen kako sa YouTube-a, tako i sa YouTube Music u SAD-u. Popularni umetnici poput Adele i Nirvane su posebno pogođeni, a mnoge njihove hit pesme su sada potpuno nestale iz rezultata pretrage. Međutim, situacija deluje pomalo nelogično, jer su pesme drugih umetnika povezanih sa SESAC-om, kao što je Kesha, još uvek dostupne.

Do sada nije izvesno kada će ovaj problem biti rešen. Izvor: https://www.androidauthority.com/youtube-sesac-licensing-expired-3485969/

