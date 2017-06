Mobilni desktop

Čak i kada imate najveći telefon, teško ćete ga koristiti za nešto više od pregledanja sadržaja. Pokušaji da se telefon učini produktivnijom alatkom nisu novi, a Samung DeX se najviše približio ispunjenju ovog zadatka. Pretvorite, dakle, svoj mobilni telefon u desktop PC!

Odmah da raščistimo dilemu i konstatujemo da je DeX prilično jednostavan uređaj, barem što se tiče hardvera. Na to, uostalom, upućuje i sasvim umerena preporučena cena od 150 dolara. Za tu sumu dobićete podnožje simpatičnog oblika koje se otvara na neobičan način da biste u njega stavili Samsung Galaxy S8 ili Galaxy S8+ modele telefona. Prevashodni razlog što ne možete da koristite prethodne modele je to što je u ležištu za telefon USB Type‑C konektor. Iako verujemo da bi S7 generacija telefona, s obzirom na snagu, mogla da izvršava DeX zadatke, Samsung je odlučio da softversku podršku za DeX nije racionalno dorađivati za prethodne generacije smartfona.

Vratimo se na trenutak na hardver, da bismo kompletirali specifikacije. Pored USB Type‑C koja služi za dovod struje, tu su još samo dva USB porta, HDMI 2.0 konektor za monitor i 100 Mbps LAN port. Uz DeX ne idu nikakve periferije, pa ćete morati sami da nabavite tastaturu i miša. Iako za to možete da upotrebite USB utičnice, elegantnije je da se opredelite za neki Bluetooth komplet, a da USB portove sačuvate za spoljne diskove. Ne zaboravite da Bluetooth uređaje uparite s Galaxy S8/S8+ telefonom pre nego što ga položite u DeX, jer se ekran telefona istog trenutka zatamni, a inicijalni veliki ekran nema Bluetooth meni niti bilo koji razuman način da se stigne do uparivanja s Bluetooth periferijama.

Iskustvo je u softveru

Iako postoje mnoge aplikacije koje su sposobne da uređuju tekst, slike, video ili prezentacije na samom telefonu, to je relativno teško raditi bez pomenutih periferija. Činjenica da DeX nema sopstvenu pamet navodi nas na zaključak da se on samo „registruje“ na telefonu kao specifičan periferni uređaj, a da sve dalje radi Galaxy softver. U tome i jeste veličina Samsung‑a, jer priključivanje na DeX prebacuje telefon u svojevrsni desktop način rada, a izgled radne površine se potpuno menja. S leve strane su najvažnije ikone od kojih je prva My Files, poznati fajl menadžer koji Samsung inače koristi s vezama ka skorašnjim datotekama, najčešće korišćenim kategorijama fajlova poput slika, videa, muzike, dokumenata i instaliranih aplikacija, te opšti pretraživač interne memorije, priključenih USB i cloud storage‑a od kojih je, ne znamo zašto, dostupan samo Google Drive, iako smo se uredno „potpisali“ i na One Drive i na Dropbox.

Tu su, zatim, ikone za browser, e‑mail, podešavanja i (opet) posebne za Google Docs i Gmail. Ne shvatamo baš zašto su Google aplikacije povlašćene, a još manje zašto su Google dokumenti i mejlovi odvojeni od ostalih dokumenata, ali progledaćemo ovom rasporedu kroz prste. Taskbar počinje svojevrsnim osnovnim menijem u kome su tri poznata osnovna Android tastera (Recents, Home i Back), nastavlja se raspoloživim aplikacijama čiji raspored, skrolovanje i funkcionalnost prilično podsećaju na OSx, a završava se proširenim Android statusnim i notifikacionim barom u kome ćete naći mnoštvo podataka o stanju uređaja i tekućih informacija, što nas je podsetilo na Windows.

Samsung, pa ni bilo ko drugi, zapravo nema precizirane smernice o tome kako bi telefon morao da se ponaša i iscrtava na velikom ekranu, pa je gradeći DeX koncept bio prepušten sam sebi. Rezultat je sasvim solidan – ma koliko nas sve to podsećalo na „nešto“, teško je naterati standardni Android da normalno radi na velikom ekranu i da se ponaša baš onako kako smo navikli kod desktop računara. Uostalom, ni sam Google to još nije pokušao, a ideja iz „drugog tabora“ u obliku Microsoft Windows 10 Continuum načina rada kod Windows telefona je slična DeX konceptu.

Šta da očekujete

Zašto možemo da preporučimo DeX kao solidno rešenje za desktop doživljaj u pokretu? Najpre zbog njegovih dimenzija – samo 230 grama je daleko manje od bilo kog standardnog ili konvertibilnog prenosivog računara. Dakle, možete slobodno da ga ponesete na put i televizor u hotelskoj sobi iskoristite za ugodan rad. Činjenica je da morate da ponesete i tastaturu i miša, kao i malo duži HDMI kabl (možda i HDMI‑>DVI adapter), ali sve to još uvek nije strašno opterećenje u odnosu na laptop.

Rad na velikom ekranu uveliko je olakšan Samsung‑ovim nastojanjima da sve esencijalne aplikacije prilagodi tako da rade u prozoru čija veličina može da se menja i koji može da se repozicionira, što svakako spada u esencijalne desktop doživljaje. Tako Samsung browser radi bolje od standardnog Android Chrome browser‑a, čak i ako ne računamo da Chrome i dalje „povlači“ mobilnu verziju sajta koji gledate, ako to ručno ne podesite.

Samsung je sarađivao i s kompanijama Microsoft i Adobe, pa Office aplikacije ili Adobe Lightroom Mobile rade skoro sasvim prirodno i u desktop maniru. Čak je primetno da Office 365 iz browser‑a ima sasvim pristojan izgled desktop doživljaja i niz opcija koje ne pruža kada se koristi na mobilnom telefonu. Nije, naravno, sve idealno i ne prepoznaju sve aplikacije da se radi o DeX proširenju mobilnog doživljaja, ali ono što vam je važno, pogotovo za kancelarijski posao – radiće prilično dobro.

Nekako bismo očekivali da je ovo napravio Google, ali – nije. DeX je napravio Samsung, a uz sva početna ograničenja, čini se da je uz DeX moguć prilično udoban desktop rad. Da li će to prihvatiti i ostali proizvođači ili će čak postati standardna opcija nekog narednog Android OS‑a, ostaje da se vidi. Za početak, radi sasvim dobro uz znatno manje hardvera koji morate da ponesete na put.

Samsung DeX Kompatibilni telefoni Samsung Galaxy

S8/S8+ Konektori HDMI 2.0, 2×USB 2.0,

LAN 100 Mbps Dimenzije 105,2×105,2×47,5 mm,

231,07 g Napajanje USB Type-C

www.samsung.rs

(Objavljeno u PC#244)