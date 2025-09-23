Mobilni procesor „Snapdragon 8 Elite Gen 5“

Qualcomm je objavio da je njihov predstojeći vodeći mobilni čipset „Snapdragon 8 Elite Gen 5“, zbunjujuće nazvani naslednik Snapdragon 8 Elite. Iako će sam procesor biti predstavljen tokom Snapdragon samita od 23. do 25. septembra, Qualcomm je već objavio objašnjenje za ažuriranje brendiranja.

„Možda izgleda kao da smo preskočili generacije, ali istina je jednostavnija – i moćnija. Snapdragon 8 Elite Gen 5 označava petu generaciju naših premium platformi serije 8 otkako smo predstavili naše novo jednocifreno ime i vizuelni identitet“, rekao je Qualcomm u blog postu. „Dakle, iako ime može izgledati novo, ono je zapravo nastavak našeg uspostavljenog okvira.“

Ovaj potez ima za cilj da potrošačima olakša razumevanje generacijske linije Snapdragon mobilnih čipova. Nakon što je objavio Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2 i Gen 3, Qualcomm je prekršio svoje konvencije imenovanja sa prošlogodišnjim Snapdragon 8 Elite, koji je tehnički četvrta generacija Snapdragon 8 serije. Ponovno uvođenje brojeva generacija će pomoći da se jasnije stavi do znanja da svi ovi proizvodi postoje unutar iste porodice i vremenskog okvira objavljivanja, dok (možda ne slučajno) izbegava broj četiri – koji se smatra nesrećnim u kineskoj kulturi.

Na čast Qualcommu, ovo je manje zbunjujuće od numeričkog brendiranja koje je ranije koristio za svoje Snapdragon mobilne čipove, ali je zabavno što je ipak morao da opravda prelazak ljudima koji su očekivali da će se ovo zvati Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 je spreman da parira Apple-ovom novom A19 Pro čipsetu i očekuje se da će pokrenuti sledeću generaciju vodećih Android telefona, kao što su Samsung-ova Galaxy S26 serija i OnePlus 15.

Izvor: TheVerge