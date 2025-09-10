Moda i tehnologija na prvi pogled deluju kao dva sveta koja retko imaju dodirnih tačaka. Ali upravo u njihovom spoju leži snaga modernog retail biznisa. Kada iza kulisa modne imperije, kakva je Fashion Company koja posluje na osam regionalnih tržišta, stoji snažan IT sektor, rezultati nisu samo vidljivi – oni su temelj uspeha.

Jedan od onih koji svakodnevno gradi IT temelje modne industrije je Dušan Brdar, direktor IT sektora Fashion Company, jednog od vodećih modnih sistema u regionu koji okuplja više od 80 svetskih brendova u okviru svoja tri najveća multibrend koncepta: Fashion&Friends, XYZ i Shoezen. Najpoznatiji među njima su Diesel, Tommy Hilfiger, BOSS, Calvin Klein, Replay, HUGO, Guess, Steve Madden…

Karijeru je započeo kao Business Systems Analyst, a tokom vremena, profilisao se kao ključni tehnološki strateg u svetu mode. Njegova priča, kao i uloga IT-ja u svakodnevnom funkcionisanju kompanije koja oblači ceo region, osvetljava „digitalnu postavu“ modne industrije, onu koju retko vidimo, ali bez koje bi poslovanje jednostavno stalo. U nastavku razgovaramo sa Dušanom o tome kako IT odgovara na sezonske promene, na koji način veštačka inteligencija preporučuje odeću, kako izgleda digitalna transformacija u maloprodaji, i da li bi radije izabrao savršeno funkcionalan ERP ili udobne cipele.

Svaka kompanija je tehnološka kompanija

Kako je Microsoft Certified Business Management Specialist „zalutao“ u kompaniju koja se bavi modom i dizajnom?

Fashion Company jeste u modi i dizajnu kako Vi kažete, no danas je svaka kompanija i tehnološka kompanija.

Nas uglavnom oblikuju naša interesovanja i naša okolina. Još kao dete sam bio očaran novim tehnologijama, a usput sam se negde u hodu susreo sa sjajnim ljudima u retail industriji sporta i mode. Imao sam i još uvek imam priliku da sarađujem i učim od najboljih svetskih kompanija poput Nike, Zara, PVH, Kiko Milano, BOSS, Replay, Mango. Radim u timu sa izuzetnim ko­legama gde stvaramo zajedno novi i bolji Fashion Company. Kroz svaki projekat sve više, tehnologija osvaja jednu ovako veliku kompaniju. Mene lično svaka primena naših alata, i direktno ili indirektno bolji rezultat kompanije čine srećnim i motivisanim. Rekao bih da sam „zalutao“ na pravo mesto.

Dušan Brdar, direktor IT sektora Fashion Company

IT u svetu mode često ostaje nevidljiv – kao dobra postava u sakoima. Možete li nam otkriti šta

sve čini „digitalnu postavu“ Fashion Company-ja?

Dobra digitalna postava čini firmu da se oseća komforno i sigurno u „našim odelima“, a sve zasluge idu mojim kolegama iz IT sektora. Dvadeset zaposlenih u domenu podrške poslovanju, competence centra, infrastrukture, razvojnog i data tima čine neustrašiv tim. Deo naše porodice čini i nekoliko važnih strateških partnera u području razvoja eCommerce i CRM platforme, hostinga i ERP konsaltinga. Kako smo regionalna kompanija tako su nam i partneri kompanije koje mogu da nas prate u dinamičnom širenju. IT je, barem u Fashion Company veoma bitan i vidljiv faktor koji učestvuje u definisanju razvoja kompanije kroz svoju zastupljenost u bordu kompanije, što se odražava i na veoma visoki plasman u svetu regionalnih retail kompanija. Mi se tu ne zaustavljamo.

Koji su najveći IT izazovi kada se tehnologija kombinuje sa modnim trendovima koji se menjaju iz sezone u sezonu?

Brzina kretanja kompanije je brža od kretanja modnih trendova te nam ona u većoj meri i diktira neophodni ritam tehnološkog razvoja. Sistemi su nam prilagođeni i skalabilni za prihvatanje skoro neograničenog broja brendova, pa sa te strane smatram da smo u dobroj poziciji.

Više od 80 modnih brendova, preko 2 miliona opcija ide kroz naše sisteme implementirane kroz 18 kompanija i 7 zemalja u ovom trenutku. Najveći izazov jeste upravo odgovoriti na brzinu razvoja kompanije koji rešavamo dugoročnim planiranjem, razvojem veština ljudi i strateškim partnerstvima.

Mi jesmo tehnološki sektor, ali u okviru retail kompanije, gde živimo sa, i u industriji. Često upotrebim izraz da smo mi „primenjeni IT“

Aplikacija koja sve promeni

Da li postoji neka specifična tehnologija – softver, platforma ili sistem – koja vam je promenila način rada u poslednjih nekoliko godina?

Izdvojio bih našu loyalty aplikaciju koja se veoma brzo proširila širom regiona i osvojila srca mnogobrojnih članova. Potrudili smo se da korisnicima bude više od klasične aplikacije za kupovinu, te implementirali direktan kontakt sa customer servisom na tri načina, naprednu pretragu i pretragu putem AI asistenta tekstom, glasom, fotografijom, kao i razne uvide i editorijale. Razvoj je trajao intenzivno godinu dana i nakon puštanja u rad, aplikacija se konstanto unapređuje i širi kroz nova tržišta.

Osluškujemo naše verne kupce i konstantno se trudimo da unapredimo aplikaciju da bude bolja. Saradnja Fashion Company i strateškog partnera SyncIT-a je donela sjajne rezultate. Do sada širom regiona imamo registrovanih preko 500,000 korisnika.

Uz ovu aplikaciju bih dodao da smo implementirali i prve SaaS kase koje smo adaptirali za naše poslovanje uz punu integraciju sa ostalim ekosistemom, a pojedine procese preneli na RPA, razvili svoju aplikaciju koja uspešno kombinuje barkod oznake i RFiD tehnologiju, uveli već neizbežne AI alate kojih su pojedine procese u potpunosti preuzeli. Okruženje je veoma dinamično i inovativno i mogao bih još dosta na ovu temu, ipak je red da se završi sa najsjajnijim zvezdama, našim online shopping destinacijama www.fashionandfriends.com i www.xyzfashionstore.com.

Kanali prodaje

Kako izgleda vaša IT strategija kada su u pitanju omnichannel pristupi – online prodaja, fizičke prodavnice, logistika? Koliko je teško sve to sinhronizovati?

Omnichannel platforma nam je u zadnjih par godina donela značajnu promenu u razmišljanju i procesima. Sada sagledavamo drugačije naše poslovanje. Potrebe naših kupaca nas pokreću, a upravo iz tih razloga vođeni savetima i željama, smo transformisali poslovanje iz klasičnog retailera i nezavisnog eCommerce kanala u „jedan svet“ – omnichannel. On nam je doneo mnoštvo izazova, novih procesa i drugačiji pristup razvoju. Te promene još uvek traju i čine nas potpuno drugačijom kompanijom.

Veza između svih segmenata poslovanja jeste postojala i ranije, no sa novom dinamikom i potrebama da se našim kupcima pruži najbolje iz oba sveta dovela je do daleko bolje povezanosti i češće interakcije. Interno razvijeni OMS, pružanje uvida u jedinstvene zalihe po svakom objektu, alata kako za maloprodaju tako i za timove u direkciji, dodatna povezanost sa mnogobrojnim partnerima za 3pl i kurirske usluge, marketing i AI alati, napredni CRM, izmene na BI analitici i mnogo toga još je kreirano kao temelj za bolje iskustvo naših kupaca. Omnichannel komponenta je obuhvaćena kroz strategiju rasta i daljeg razvoja našeg tehnološkog steka, te se svi alati sa tim na umu planiraju i razvijaju.

Rezultati u maloprodaji trenutno imaju trend stagnacije, što nije pravilo već posledica trenutnog ekonomskog stanja. U eCommerce kanalu je vidljiv trend rasta od 4% do 22% u zavisnosti od tržišta. Klasičan brick and mortar kanal je ostao destinacija gde ljudi i dalje vole da kupuju, a uprkos očekivanjima da će mlađe generacije prebaciti sve na online, ovo pretskazanje se nije ostvarilo. U fashion retail-u još uvek ne postoji digitalno rešeno čulo dodira, dok sama virtualna proba artikala za mnogobrojne alate i dalje ne daje verodostojnu sliku. Uzimajući u obzir i navike generacije Z gde se često druže i organizuju posete tržnim centrima, smatram da je klasičan retail tu da ostane. Ponovićemo intervju za 5 godina kako bi sagledali šta se desilo.

Snaga veštačke inteligencije

AI je sve prisutniji u analizi podataka, pa i u preporukama proizvoda. Da li koristite veštačku inteligenciju da predložite kupcima savršeni autfit? Hoće li se AI koristiti sve više?

AI je sada prisutan svuda i upitna je samo naša percepcija da se negde ne može upotrebiti. Naravno pričam o našem poslovanju. Preporuke i pretrage proizvoda kroz kontekst, video i audio opcije su odavno prisutne na našem AI Athena search enginee-u u okviru eComerce platforme. Pored toga radimo upravo i na uvođenju takvih opcija i u fizičkim radnjama za koje se nadam da će dodatno pojačati korisničko iskustvo. Čitav segment AI generisanja sadržaja nam je veoma interesantan i ulažemo dosta u razvoj i poboljšanje alata u ovom segmentu. Što se tiče samih predikcija i pomoći AI-ja za dobijanje boljih uvida, nadam se da ćemo uskoro imati da se pohvalimo dobrim rezultatima. Ovo polje jeste jedno od najinteresantnijih i nosi mnogobrojne ideje. Ipak brzina i nepromišljene odluke mogu doneti i izazove. Zato ovoj temi pridajemo posebno mesto u strategiji.

U modnom svetu se stalno govori o stilskim ikonama. Da li i u IT svetu imate svoje uzore – stilove kodiranja, omiljene framework-e, klasične tehnologije koje su uvek u modi…

Agile metodologija upravljanja i razvoja je naš framework. Ova metodologija je pokazala najbolje rezultate i van okvira IT-ja. S obzirom na to da imamo više timova, metodologija je adaptirana prema potrebama kompanije. Alati koji u najvišoj meri koristimo jesu C#, Kotlin, C/AL i T-SQL. Kako je kod nas u regionu sve veći broj Python stručnjaka, mislim da ćemo mu i mi pružiti šansu.

Ako biste morali da napravite analogiju između modnog brenda i IT tehnologije, da li bi SAP bio Armani, a Shopify neka brža Zara?

Sjajno pitanje, na koje nisam siguran šta bih odgovorio no pokušaću. Mi koristimo za poslovanje Business Central (nekadašnji Navision) koji je veoma lagan, brz za razvoj i priliči agilnoj firmi. Podseća me na mladalački brend pa bih ga uporedio recimo sa brendom Replay. SAP je ipak sličniji nekom velikom sistemu koji se dokazivao i pokazivao godinama te bih ga uporedio sa brendovima kao što su BOSS ili Tommy Hilfiger. Magento koji koristimo za eCommerce me najviše podseća na Scotch&Sodu, dok me Shopify podseća na Kiko Milano, naš make-up i skin care brend.

Spremni za sezonske udare

Moda je brza, ali IT mora biti brži. Kako održavate infrastrukturu da bude spremna za sezonske udare – popuste, nove kolekcije, praznične kupovine…

Pre dve godine smo kompletnu infrastrukturu outsource-ovali kod private cloud provajdera. U okviru projekta smo celokupnu infrastrukturu ponovo podigli i kreirali je skalabilnom. Ipak sem same skalabilnosti infrastrukture, u okviru tekućeg poslova radimo na konstantnom unapređenju postojećih procesa, na usvajanju novih tehnologija, novih pristupa, radimo na refactoring-u koda i na taj način doprinosimo bržem i stabilnijem poslovanju.

Više od 80 modnih brendova, preko 2 miliona opcija ide kroz naše sisteme implementirane kroz 18 kompanija i 7 zemalja u ovom trenutku

Da li postoji neka IT funkcionalnost ili rešenje koje ste vi „progurali“ u firmi, a sad ne možete da zamislite poslovanje bez toga?

IT u našoj kompaniji je sektor koji učestvuje u kreiranju velikog broja procesa, kako kroz ERP, maloprodajni softver, tako i kroz ostale aplikacije. Mnogo ideja je došlo iz razgovora i interakcije sa našim kolegama i partnerima širom regiona. Tajni začin jeste zajednički prostor i svako­dnevna interakcija u kancelarijama i hodnicima, na pauzama i sastancima, na „afteru“ u pivnici ili kafiću, brainstormingu gde god se skupimo. Moja uloga, među ostalim, i jeste da prepoznajem i „guram“ dobre ideje zarad dobrobita kompanije. Od dobrih ideja, hajde da izdvojimo da jedna na izgled malena aplikacija RunnerApp koja pomaže bržoj usluzi kupaca jeste sada neizostavni deo našeg u poslovanja. AI content aplikacija je inovirala u potpunosti procese izrade contenta. OMS (Order management System) je interno razvijen i postao je um, kontrola i realizacija milijardi transakcija.

Veoma je važan taj faktor da mi jesmo tehnološki sektor ali u okviru retail kompanije, gde živimo sa, i u industriji. Često upotrebim izraz da smo mi „primenjeni IT“.

Za kraj – šta biste radije imali: savršeno funkcionalan ERP ili par savršeno udobnih cipela?

Ispred svega bih uvek izabrao savršeno funkcionalan tim, a zatim bih kupio te cipele… Za kraj bih citirao vlasnika kompanije: „Sa ljudima se možeš popeti i na Mesec.“