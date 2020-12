Moderna štampa i nove poslovne ideje, Miloš Koprivica, Original | BIZIT2020

“Covid je postavio nove standarde štampe, a glavni izazov štampe tokom pandemije je rad od kuće, to jest fizička distanca a potreba za štampanim materijalom je ostala”, izjavio je Miloš Koprivica, direktor prodaje u kompaniji Original, na nedavno održanoj BIZIT konferenciji. Miloš se obratio sa bine Kluba poslanika malobrojnim prisutnim posetiocima u sali kao i online publici koja je pratila preko live strima i govorio o modernoj štampi i novim poslovnim idejama.

U prvom delu svog izlaganja Miloš se fokusirao na softverska rešenja, dok se u drugom delu bavio hardverskim rešenjima i kombinacijom softvera i hardvera za štampu. Objasnio je koja sve rešenja podrazumeva moderna štampa, kakvi su izazovi, šta sve čini rešenja za modernu štampu, s primerima kako koristiti moderan MFP uređaj u poslovanju i kako štampati na daljinu putem rešenja kao što su Ysoft SafeQ i Sendys Explorer. Istakao je da iako se ovakva rešenja u našem okruženju relativno sporo usvajaju i prihvataju ipak je vidan korak napred u tom pravcu.

“Svedoci smo da se sve više zastupa open space koncept kancelarija a to podrazumeva da se broj ljudi u njemu povećava što uslovljava samim tim da se sa manjim brojem uređaja veći broj korisnika i opsluži. Bitno je da taj uređaj bude kompaktan i da ne zauzima previše prostora a opet da omogući štampu velikih formata i na različitim medijima to jest na različitim podlogama ili vrstama papira”, rekao je Miloš govoreći o MFP uređajima. “Tokom Covid-a smo videli da nisu kompanije kupovale desetine novih ekrana da bi pojačali digitalni signage, već su se upravo fokusirali na štampane medije kako bi kroz štampanje dokumenata preneli informaciju ili upozorenje, pa bilo da je to poster, baner, nalepnica, podna, zidna…”, zaključio je MIloš. Celo predavanje možete pogledati u video snimku ispod.

