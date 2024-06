Modernizacija i pouzdanost data centara

U današnjem digitalnom dobu, gde brz razvoj tehnologije i novih IT trendova dovodi do višestruko multiplikovanih količina podataka i informacija, uloga data centara postaje sve značajnija za funkcionisanje savremenog načina života.

Veštačka inteligencija (AI), virtuelna realnost (VR), IoT (Internet of Things), cloud, edge, 5G, Blockchain, Industrija 4.0 i mnoge druge nove industrije kreiraju dodatne zahteve za energijom, a zahtevi za energetskom efikasnošću i održivošću takođe postaju sve važniji faktori, dok starost postojećih data centara može biti izazov zbog smanjene efikasnosti i pouzdanosti starije opreme.

Naravno, dostupnost i besprekidan rad data centra se podrazumevaju.

Modernizacija sistema za preciznu klimatizaciju

U data centru najveću potrošnju električne energije, ne računajući IT opremu, ima klimatizacija. Procene se kreću od 30-40 odsto od ukupne potrošnje.

Treba imati na umu da je u prethodnih 15 godina došlo do evolucije u dizajnu i komponentama sistema za klimatizaciju, kao što su:

ventilatori sa EC motorima i prilagođenim elisama koje smanjuju buku i gubitke,

ventilatori i pumpe s varijabilnim brzinama rada,

brushless kompresori s varijabilnim brzinama rada,

elektronski ekspanzioni ventili za upravljanje freonom,

upotreba freona s najmanjim GWP indeksom i najmanjim uticajem na životnu sredinu,

inovativni sistemi free cooling-a,

strategije distribucije vazduha uz zatvaranje tople ili hladne zone.

Procenjuje se da su savremeni sistemi za klimatizaciju od 30 do 70 odsto energetski efikasniji od sistema starije generacije.

Ukoliko to preračunamo na prosečnu tipičnu potrošnju sistema za klimatizaciju u okviru data centra, dolazimo do procenjene moguće uštede od 18 odsto modernizacijom sistema za klimatizaciju.

Inteligentni sistem za adijabatsko hlađenje čilera

Dodatni način za unapređenje efikasnosti sistema za hlađenje je upotreba Inteligentnog sistema za adijabatsko hlađenje čilera.

Sistem adijabatskog hlađenja na čilerima je tehnologija koja funkcioniše tako što koristi adijabatski proces, što znači da se vazduh hladi putem isparavanja vode.

U suštini, voda se raspršuje u vazduh koji prolazi kroz čiler, što rezultira smanjenjem temperature vazduha pre nego što uđe u sam čiler. Kada ovako prethlađeni vazduh uđe u čiler, manje je potrebno hladiti ga kako bi se postigla željena temperatura za proces hlađenja. To znači da čiler radi s manje napora, što dovodi do smanjenja potrošnje električne energije i bolje energetske efikasnosti sistema za klimatizaciju, ali i manjeg habanja svih delova sistema.

Ovaj sistem adijabatskog prethlađenja vazduha može biti koristan posebno u područjima gde je vazduh veoma topao i suv. Takođe, može biti deo održivih pristupa hlađenju, jer smanjenjem potrošnje energije doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova i negativnog uticaja na životnu sredinu što nam je jedan od prioriteta u kompaniji ENEL PS.

EcoStruxure IT Cooling Optimize

Još jedan od načina za unapređenje efikasnosti hlađenja u data centru je korišćenje EcoStruxure IT Cooling optimize rešenja.

Cooling optimize modul u okviru EcoStruxure IT platforme predstavlja naprednu funkcionalnost koja doprinosi unapređenju efikasnosti hlađenja u data centrima na nekoliko načina:

Cooling Optimize AI (Artificial intelligence) modul koristi senzore i analizira podatke o temperaturi u data centru kako bi prilagodio rad sistema za hlađenje i omogućio tačno dovoljnu količinu hlađenja koja je potrebna na mestima gde je to potrebno. Ovakvim načinom rada, modul može dinamički prilagođavati postavke hlađenja kako bi održao optimalnu temperaturu u prostoriji, minimizirajući prekomerno hlađenje i smanjujući potrošnju energije.

Modul koristi algoritme za optimizaciju rada sistema za hlađenje kako bi maksimizovao efikasnost i minimizirao potrošnju energije. Na osnovu podataka o opterećenju i temperaturi, modul može dinamički prilagođavati brzinu ventilatora, temperaturu rashladnog fluida i druge parametre kako bi obezbedio optimalne uslove hlađenja uz minimalnu potrošnju energije.

EcoStruxure IT platforma predstavlja skup moćnih alata za upravljanje i nadzor IT infrastrukturom, koji omogućava korisnicima da efikasno upravljaju, nadgledaju i analiziraju svoje IT resurse, poboljšavajući pouzdanost, efikasnost i performanse svoje IT infrastrukture.

Jedna od ključnih funkcija EcoStruxure IT Expert-a je kontinuirano praćenje i analiza podataka o performansama IT infrastrukture, uključujući energetske parametre, temperature, opterećenja opreme i druge relevantne metrike. Na osnovu ovih podataka, korisnici mogu dobijati detaljne informacije o stanju svoje IT infrastrukture, identifikovati potencijalne probleme ili rizike i preduzeti odgovarajuće korake kako bi obezbedili neprekidan rad i optimalne performanse.

ENEL PS postavlja standarde u industriji servisiranja data centara kroz primenu gorenavedenih rešenja, posvećeni smo inovacijama, unapređenju energetske efikasnosti i neprekidno ulažemo u razvoj novih tehnologija i rešenja. Sa 30 godina iskustva i uspeha iza sebe, ENEL PS ostaje pouzdan partner svojim klijentima u njihovoj digitalnoj transformaciji i ostvarivanju poslovnih ciljeva.

Nebojša Ćosović, direktor sektora usluga, kompanija ENEL PS

