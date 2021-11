Modovan iPhone sa USB-C interfejsom, dostigao cenu od 100.000 dolara na eBay aukciji

Dok čekamo da Apple (jednog dana) predstavi iPhone sa USB-C protokolom, jedan student robotike je pokazao da je to moguće uraditi. On je modovao svoj iPhone tako što je lightning konektor zamenio sa standardnim USB-C konektorom, pri čemu je u potpunosti zadržana funkcionalnost telefona – preko novog porta telefon može da se puni, a omogućen je i transfer fajlova. Ovaj prvi USB-C iPhone ponuđen je na eBay aukciji, a interesovanje za njega je prevazišlo svako očekivanje.

U trenutku pisanja ovog teksta, do kraja aukcije je ostalo još šest dana, bilo je više od 170 ponuda, a najviša ponuda u tom trenutku iznosila je 100.100 dolara. S obzirom da ima još dosta vremena, kao i na osnovu pokazanog interesovanja, sa velikom sigurnošću možemo da tvrdimo da će cena rasti bar još desetak hiljada dolara.

Prodavac ima još jedan uslov – kupac koji do 11. novembra ponudi najvišu cenu, moraće da pristane na to da ni na koji način neće menjati telefon, niti ga vraćati u fabričko stanje. Prodavac ne želi da se telefon otvara, niti da se koristi za svakodnevne potrebe. Njegova želja je da on ostane kao tehnološka skulptura, kao „prvi USB-C iPhone na svetu“. Kupac će, dobiti i mogućnost da 30 minuta razgovara sa prodavcem, ukoliko ga budu interesovali detalji oko modifikacije.

