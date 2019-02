Momo izazov: Video trend koji brine roditelje

YouTube i Instagram još uvek nisu uklonili sadržaje u okviru kojih je uznemirujuća video igra koja decu motiviše da učestvuju, te ispunjavaju zadatke kojima ugrožavaju svoju bezbednost. Sadržaji su na platformama ostali i nakon reakcija policije, te je sve više roditelja koji su zabrinuti zbog ovog trenda.

Momo izazov se pojavio tokom leta 2018. godine, te je još tada okarakterisan kao nešto nepoželjno u životima dece. Igra se zasniva na tome da deca pokušavaju da kontaktiraju izmišljenog horor junaka, a tako što šalju poruke, te pozivaju brojeve potpunih stranaca. Nakon što prođu inicijaciju dobijaju niz opasnih zadataka, te uznemirujućih poruka.

Britanska policija je izdala saopštenje u kojem stoji da se ova opasna igra krije u okviru drugih bezazlenih sadržaja koje deca prate, te na taj način dolazi do najmlađih korisnika i od njih traži da kontaktiraju one koji upravlaju igrom, a preko popularnih aplikacija za razmenjivanje poruka kao što je WhatsApp. Čim ostvare kontakt sa sa osobama za koje veruju da su Momo deca postaju žrtve psihološke igre, te im se daje do znanja da će čitavu porodicu dovesti u opasnost ukoliko ne ispune zadatke koje su dobili.

Roditelji tvrde da se video sadržaji koji promovišu ovu igru nalaze i na YouTube Kids platformi, te ističu da su videi koji prikazuju Momo duboko uznemiravajući i da ozbiljno utiču na stanje dece koja su ih pogledala. Tako ovaj trend ukazuje na evoluciju opasnosti koje vrebaju u modernom svetu, te na to da su predatori dospeli i u digitalne prostore dečjih platformi.

Izvor: The Telegraph

Podelite s prijateljima

Tweet