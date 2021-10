Motorola e30 i e40 donose dobre performanse po povoljnoj ceni

Svakodnevne trenutke možete učiniti nezaboravnim uz najnovije uređaje Motorola e serije. Motorola je oduvek veliku pažnju posvećivala željama i potrebama korisnika kada su u pitanju ključni aspekti njenih telefona, kao što su kamera, displej i performanse – koje za mnoge predstavljaju najvažnije stvari prilikom kupovine novog telefona. Zato novi Motorola e30 i e40 smartfoni korisnicima koji brinu o svom budžetu donose sve što im je potrebno da iskažu svoju kreativnost kao nikada do sad.

Odlični u cenovnom rangu

Motorola e30 i e40 zaista donose impresivne specifikacije za svoj cenovni rang – tu je izvanredan 48MP sistem sa tri kamere i QuadPixel tehnologijom, 6.5“ Max Vision HD+ displej sa frekvencijom osvežavanja ekrana od 90Hz, kao i dugotrajna baterija kapaciteta 5.000mAh. Uz Motorola e30 i e40 modele, uvek ćete u deliću sekunde moći da napravite fotografiju kakvu želite.

Novi kamera sistem spreman je da u svakom trenutku, svim svetlosnim uslovima i pod svakim uglom isporuči savršenu fotografiju.

48MP senzor sa QuadPixel tehnologijom pruža 4x bolju osetljivost u uslovima lošeg osvetljenja za oštrije i živopisnije slike. Dubinski senzor radi sa glavnom kamerom kako bi zamaglio pozadinu za portrete profesionalnog kvaliteta. Posebna Macro Vision kamera dovešće vas 4x bliže onome što slikate kako biste zabeležili najsitnije detalje koji bi vam promakli korišćenjem standardnog objektiva.

Sa brzim 90Hz osvežavanjem ekrana, Motorola e30 i e40 pružaju vam znatno kvalitetniju sliku i uživanje u sadržaju, bilo da gledate omiljenu seriju ili ćaskate sa prijateljima. A 6.5“ Max Vision HD+ displej daje vam maksimalne uglove gledanja i uživanje u slici zahvaljujući 20:9 odnosu ivica, kako vam nikada ništa ne bi promaklo.

Velika baterija, dobar hardver

Sa moćnom 5.000mAh baterijom, sada možete da znatno duže radite i zabavljate se. Ne brinite da će vam ponestati energije jer Motorola e30 i e40 mogu da izdrže do 40 sati korišćenja telefona. Sve ovo pogoni specijalno dizajniran procesor sa 8 jezgara. Bilo da gledate video sadržaj, proveravate društvene mreže ili slikate specijalne momente sa prijateljima u izlasku, uz Motorolu e30 i e40 dobijate impresivne performanse i svu brzinu koja vam treba. U poređenju sa modelom e20, Motorola e40 donosi 38% jače grafičke performanse i bolji multitasking uz 2GB radne memorije na modelu e30 i 4GB RAM-a na modelu e40.

Sve što vam treba je nadohvat vrhova prstiju – bukvalno! Čitač otiska prsta je diskretno smešten unutar čuvenog Motorola logoa na pozadini Motorola e30 i e40 modela, kako biste samo jednim dodirom otključali svoj telefon. Uz Motorolu e40 dovoljan je samo jedna pogled u kameru i vaš telefon će biti otključan, a tu je i poseban Google Assistant taster smešten na bočnoj strani telefona kako biste dobili odgovor na svako pitanje.

Motorola e30 dolazi uz Android 11 (Go edition) u Mineral Gray and Digital Blue boji, dok Motorola e40 poseduje Android 11 i dostupna je u Mineral Gray and Digital Blue nijansama. Oba telefona prekrivena su posebnom metalik završnicom koja je otporna na otiske prstiju.

Cene i dostupnost

Motorola e40 u Srbiji će biti dostupna polovinom oktobra po ceni od 19.990 rsd, dok se Motorola e30 očekuje krajem godine.

