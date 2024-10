Motorola Edge 50 Neo: Neo za novu klasu

Jedan od najboljih prošlogodišnjih mobilnih telefona je osvežen. Ispitujemo šta je sve unapređeno, kao i da li ceo paket deluje privlačno iz različitih uglova

Veoma smo se iznenadili kada smo dobili u ruke novi Edge 50 Neo, budući da se ispostavlja da su karte prilično izmešane. Šta pod tim podrazumevamo? Veličina telefona se promenila, sistem kamera je suštinski poboljšan, kapacitet baterije je smanjen, čipset je unapređen, postoji nekoliko noviteta koji su praćeni nešto drugačijom cenom. Da, karte su definitivno izmešane.

No, Edge 50 Neo je ostao izuzetno lep i dopadljiv telefon, to je sigurno. Na raspolaganju je nekoliko modela, od kojih neki imaju plastična leđa, a drugi leđa od eko-kože, pa je na korisniku da izabere svoju kombinaciju izrade i boje. Ekran je blago smanjen na 6,4” umesto 6,55”, a premda ta razlika može delovati zanemarljivo, oseti se da je držanje u ruci lakše zbog odnosa stranica, bez obzira na to što je masa ostala ista. Mnogo bitnije jeste to da je ekran dobio LTPO matricu, što znači da, baš kao i na top-uređajima, telefon operiše s promenljivim vrednostima osvežavanja, čime se omogućava efikasnije korišćenje baterije. P-OLED na 120 Hz je obogaćen i maksimalnom osvetljenošću od čak 3000 nita.

Pored toga što je telefon izuzetno vizuelno atraktivan i stiže u Pantone ciklama boji, primetno je da je kvalitet izrade na vrhunskom nivou. To se posebno odnosi na model koji ima vegansku kožu, ali generalno svi modeli dolaze s IP68 sertifikatom o otpornosti na prljavštinu i vodu. Da sve deluje elegantnije, nastavlja se trend isporuke u mirišljavim kutijama. Osim toga, telefon podržava i američke vojne MIL-STD-810H standarde, pa i u tom pogledu korisnici mogu biti mirni i uvereni da će dobro raditi u svim situacijama.

„Ispod haube” takođe zatičemo unapređenja. Šestonanometarski MediaTek Dimensity 7030 je zamenjen 4-nm MediaTek Dimensity 7300 čipom, s bržim CPU-om i GPU-om. Skladišni prostor je ostao na 256 GB, kao i prethodne godine (i dalje UFS 2.2 tipa), dok je RAM u testiranoj verziji smanjen sa 12 GB na 8 GB. Platformu pokreće operativni sistem Android 14, koji stiže s Motorola dodacima koji su objedinjeni u Hello UI korisnički interfejs. Sve u svemu, sistem funkcioniše prilično dobro za ovu klasu uređaja, ali kao što vidite, i ovde je bilo mešanja karata. Treba istaći da Motorola obećava čak 5 godina ažuriranja operativnog sistema i bezbednosti, što je za svaku pohvalu!

Glavni sistem kamera umesto s dva senzora stiže s tri – standardnu wide kameru i prateću ultra-wide kameru na prethodnoj generaciji rešili su da obogate jednim lepim telefoto senzorom. Tako sada imamo praktično istu glavnu kameru od 50 Mp, koju prate ultraširokougaoni senzor od 13 Mp, kao i telefoto senzor od 10 Mp. Svi senzori imaju fazni autofokus, uključujući stabilizaciju na glavnom i telefoto senzoru. To dalje rezultuje prilično dobrim mogućnostima, uključujući 3x optički zum i vrlo dobro video-snimanje sa stabilizovanim snimcima, uključujući i adaptivnu stabilizaciju, što daje veoma dobre rezultaet. Motorola je sistem obogatila novim algoritmima obrade. Selfi kamera je sasvim pristojna, sa senzorom od 32 Mp, veličinom piksela od 0,7 µm, dok su video-opcije prednje kamere pored 4K i 1080p snimanja u 30 fps dobile i mogućnosti 1080p snimanja u 60, 120 i 240 fps.

Baterija ima kapacitet od 4310 mAh, što je smanjenje s prošlogodišnjih 5000 mAh i u neku ruku potire efikasniji rad ekrana s LTPO matricom i čipseta. U praksi, možete da očekujete jedan dan autonomije, ali ne mnogo preko toga. Edge 50 Neo stiže s kablom, ali ne i punjačem u kutiji (jedini dodatak jeste zaštitna maska za telefon). Podržano je žičano punjenje snagom od 68 W, odnosno bežično punjenje od 15 W.

Na kraju preostaje da u faktor uključimo i cenu – Edge 50 Neo je zadržao istu cenu kao i prošlogodišnji model. S jedne strane, dobro je što nije poskupeo, s druge, razlika do Edge 50 Pro nikad nije bila manja (50.000 spram 70.000 dinara), a Pro model ima Snapdragon 7 Gen 3, više RAM-a i skladišta (12+512 GB), malo veću bateriju s dosta bržim žičnim i bežičnim punjenjem, bolje procesiranje kamere, bolju selfi kameru s autofokusom… Izbor je na vama, ali deluje da je ove godine najbolja kupovina ipak nešto iznad cenovne kategorije Neo modela. Ipak, on i dalje ostaje vrlo korektan i dopadljiv izbor u svojoj klasi.

Korisna adresa: motorola.com/rs/sr

Podelite s prijateljima

Tweet