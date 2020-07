Motorola Edge+ stigao u Srbiju

Motorola Edge+ je telefon za sve koji traže naprednu tehnologiju u svakoj bitnoj kategoriji. Edge+ donosi moćne 5G perfomanse, dinamičan displej, fotografiju i audio kvalitet bez premca i najveću bateriju u jednom 5G telefonu. Motorola edge+ dostupan je u svim MTS prodajnim objektima, a cene uređaja u različitim tarifnim paketima možete pogledati ovde.

Uređaj poseduje Qualcomm Snapdragon 865, kako bi korisnicima pružio performanse 25% brže u poređenju sa prethodnim generacijama, i gotovo trenutno reagovanje kada su u pitanju surfovanje internetom, gledanje videa ili igranje igrica. 12GB Micron DDR5 memorija stara se da telefon radi savršeno glatko sa 30% povećanim maksimalnim internet protokom i smanjenom potrošnjom baterije, kako bi telefon maksimalno iskoristio sve prednosti koje donosi 5G.

Endless Edge displej

Sa Motorola edge+ telefonom inženjeri su savili displej više nego ikada pre. Novi Endless Edge displej obmotava se gotovo 90 stepeni oko obe strane telefona i donosi dijagonalu od 6.7 inča, sa HDR10+ standardom. Uz 90Hz frekvenciju osvežavanja, ekran poseduje izuetno glatke pokrete, pa tako svaki skrol i prelaz izgledaju impresivno.

Zakrivljen ekran i veoma uska širina na Motorola edge+ smartfonu pružaju optimalne proporcije za korišćenje jednom rukom i navigaciju, dok Edge Touch, deo novog MY UX softvera, dozvoljava korisnicima da sami odrede nove načine na koje žele da vrše interakciju sa svojim uređajem, a ivice displeja mogu biti od velike koristi kada telefon nije u ruci, jer se aktiviraju kako bi pokazale status punjenja baterije, dolazeće pozive, alarme i notifikacije sa drugog kraja sobe. Unutar nove Moto Game funkcije, gejmeri mogu da okrenu telefon po strani i koriste dva prilagodljiva tastera koja su smeštena na gornjoj ivici ekrana kako bi dobili mogućnost igranja sa četiri prsta, baš kao na konzolama.

Za tehnologiju audio podešavanja zadužen je Waves, dobitnik Tehničke Grammy nagrade. Rođen u muzičkim studijima, korišćen od strane zvučnih inženjera, muzičkih, filmskih i televizijskih producenata, Waves na zvučnike telefona donosi sonične performanse profesionalnog kvaliteta na način na koji to ranije nikada nije bilo urađeno.

Glavna kamera od 108 MP

Sistem kamera na Motorola Edge+ smartfonu fotografije i video približava se DSLR fotografijama i snimanju videa više nego ikada pre. Glavna kamera sa 108 MP senzorom fizički je gotovo tri puta veća od 12MP senzora koji su koristili prethodni flegšip telefoni. Sa Quad Pixel tehnologijom, ovaj senzor poseduje 4x veću osetljivost na svetlo kako bi bio u stanju da zabeleži neverovatno jasne i oštre fotografije u svim uslovima osvetljenja. Svestran sistem sa tri kamere pruža objektiv za sve vrste fotografija. Sada je moguće uhvatiti više sa velike udaljenosti uz pomoć optičkog zuma visoke rezolucije na 8 MP telefoto objektivu, staviti znatno više u kadar zahvaljujući 16 MP senzoru ultra-širokog ugla, ili se maksimalno približiti onome šta slikate uz pomoć Macro Visiona.

Snimanje u 6K

Svi koji stvaraju sopstveni i originalni sadržaj obožavaće video mogućnosti koje donosi Motorola Edge+ i koje omogućavaju snimanje u 6K kako bi korisnici mogli da stvaraju zapanjujuće video snimke visoke rezolucije. Video stabilizacija kompenzuje zamućenost koju stvara pokret, menja fokus, pa čak i kombinuje OIS i EIS za bolji kvalitet snimanja videa u uslovima lošeg osvetljenja. Nova funkcija video snimanja čak dozvoljava da prilikom snimanja korisnik “izvuče” 20 MP fotografiju iz video materijala. Kamera sistem poseduje intuitivne softverske opcije kao što je video portret mod, koji stvara efekat zamućenost pozadine prilikom snimanja videa kako bi se fokus maksimalno okrenuo ka subjektu. Plus, dual OIS na glavnoj i telefoto kameri kompenzuje sve neželjene pokrete kamere kako bi svi snimci bili savršeno jasni i prepuni detalja.

Uz sve ove vrhunske performanse i 5G snagu, potrebna je i baterija koja će izaći na kraj sa svim zahtevima korisnika, i zato je Motorola odlučila da u ovaj telefon stavi bateriju kapaciteta 5000 mAh. Za dodatnu lakoću korišćenja, Motorola Edge+ ima TurboPower žično i bežično punjenje, plus, moguće je deliti bateriju modela Edge+ i puniti druge uređaje zahvaljujući bežičnom obrnutom punjenju.

Još jedna velika prednost ovog modela je to što ne postoje nezgodni softverski skinovi, duple aplikacije – samo gotovo fabrički Android 10. Sa modelom Edge+, Motorola predstavlja i My UX – kako bi korisnici mogli da prilagođavaju svoje iskustvo korišćenja telefona i učinili da ono bude još više intuitivno i lično, tako da sve radi onako kako oni žele, i sve je na jednom mestu, u Moto app.

My UX donosi sva sjajna moto iskustva koja su korisnici već imali prilike da upoznaju i zavole, od aktiviranja baterijske lampe prostim pomeranjem dlana do lansiranja kamere prostim pomeranjem zgloba. A sa modelom Motorola Edge+, pored novih interakcija sa zakrivljenim ekranom, My UX korisnicima dozvoljava da svoju muziku, video snimke i igre podignu na potpuno novi nivo prilagodljivim podešavanjima i naprednim kontrolama. Korisnici sada mogu da stvaraju sopstvene teme za telefon odabirom jedinstvenih fontova, boja, oblika ikona i animacija za čitač otiska prsta kako bi njihov telefon bio poseban i jedan u milion. My UX vam korisnicima zaista daje kontrolu nad celokupnim mobilnim iskustvom.

Motorola edge kompletira flegšip porodicu

Svi koji su zainteresovani da pređu na 5G telefon po još pristupačnijoj ceni, Motorola Edge nudi neverovatne performanse, kameru i zabavu. Dobijate identičan 6.7-inčni Endless Edge displej i audio iskustvo kao i sa modelom Motorola Edge+. Ovaj telefon takođe dolazi sa moćnim sub-6 GHz 5G performansama, Qualcomm Snapdragon 765 mobilnom platformom, 4500 mAh baterijom i sistemom sa tri kamere koji sadrži 64 MP glavni objektiv, 16 MP ultra-široki objektiv sa Macro Visionom i 8 MP telefoto senzor.

Za kompletne specifikacije, cenu i dostupnost posetite motorola.com/rs/sr/.

Podelite s prijateljima

Tweet