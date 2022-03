Motorola G200: Impozantni snagator

Motorola nastavlja ubitačnim tempom i modeli se smenjuju kao na traci. U takvoj situaciji, sasvim je jasno da će postojati segmentacija – kreiranje raznih modela usmerenih prema specifičnim kategorijama, odnosno ciljanim kupcima. Stoga se opravdano postavlja pitanje kome je namenjen Motorola G200 5G i da li njegove dimenzije adekvatno sugerišu ciljnu grupu?

U najkraćem, odgovor je – da! Motorola je svoj G200 5G model namenila korisnicima koji žele da dobiju veliki telefon izuzetnih performansi po što povoljnijoj ceni. To iziskuje određene kompromise, ali se može reći da će ciljnoj grupi to biti sasvim prihvatljivo, što čini ovaj telefon veoma dobrim i pametnim izborom.

Pre svega, Motorola je u ovaj telefon „upakovala” do pre koji dan najsnažniji čipset – Snapdragon 888+, napredniju i osveženu varijantu prošlogodišnjeg top-čipseta. Performanse koje pruža ovaj osmojezgarni čipset su fantastične i garantuju da će vaš telefon biti upotrebljiv mnogo godina. To je potpomognuto prisustvom 8 GB RAM-a i 128 GB skladišta, i to najbržeg UFS 3.1 skladišta. Dual SIM je podržan, ali ne i proširenje memorije.

Telo je priličnih dimenzija – ekran od 6,8 inča deluje glomazno na papiru, ali zahvaljujući zakrivljenjima, u ruci se drži lakše nego što se očekuje. I tu dolazimo do dela o kompromisima, budući da je ovo relativno pristupačan telefon. Nema OLED ekrana, ali je tu veoma dobar IPS ekran odziva 144 Hz, rezolucije 2460 × 1080 tačaka. Telo je izrađeno od plastike, ali nijednog trenutka ne deluje jeftino, naprotiv. Nema otpornosti na vodu i prašinu, što je pak rezervisano za skuplje modele. Nema ni 3,5-mm konektora, koji ipak želimo da vidimo, a deluje da je bilo mesta. Skener otisaka prstiju je smešten u bočni taster za uključivanje, što je po našem mišljenju idealna pozicija. Najzad, prisutan je samo jedan zvučnik – ništa od sterea.

Kamere, ili da adekvatnije kažemo, kamera – odlična je stavka ovog telefona. Naime, sistem kamera koristi veliki senzor od 108 MP, koji radi odlično, kao i dva dodatna senzora – 13 MP ultrawide senzor i 2 MP bokeh senzor, koji je u principu i višak. Glavna kamera je veoma dobra i predstavlja zvezdu ovog sistema, budući da će davati odlične fotografije u raznim prilikama.

Reč je o veoma poznatom senzoru koji smo imali prilike da probamo na nekoliko Motorolinih uređaja, s veoma sličnim rezultatima. Dobre performanse sveukupno, solidan noćni režim rada, kao i korektno ponašanje u raznim uslovima osvetljenja. Ultraširoki senzor je tu da posluži, ali neće davati naročito kvalitetne uratke, pogotovo u poređenju s glavnom kamerom. Najzad, tu je i prednja kamera od 16 MP koja će davati korektne selfije.

Kada je baterija u pitanju, komotno možete očekivati višednevni rad – 5000 mAh je dovoljno za sve prilike i neprilike. Brzo ćete dopuniti tu bateriju, zahvaljujući punjaču od 33 W.

Softver koji Motorola koristi je Android 11 u praktično izvornom obliku. Jedini dodatak stiže u vidu Moto Experiences podrške, koja donosi određene gestove i automatizacije, što podiže upotrebljivost telefona na još viši nivo. U svakom praktičnom smislu, ovo je izvorni Android. Motorola je donela i Ready For, jednostavan mehanizam povezivanja USB-C – to – HDMI kablom, kojim se jednostavno i efikasno telefon pretvara u PC računar. Telefon se poveže u monitor i uz Bluetooth tastaturu i miša možete biti produktivni kao i na klasičnom računaru.

Sve u svemu, Motorola G200 5G je uređaj s jasno izraženim prednostima i manama. Naše mišljenje je da je to veoma fer pristup – ukoliko spadate u korisnike koji cene vrhunske performanse, a pri tome žele da dobiju veoma upotrebljivu kameru i odličnu bateriju, po cenu određenih (dovoljno) sitnih kompromisa, ovo je prava stvar. Telefon će vas odlično služiti u godinama koje dolaze, a pri svemu tome ne zahteva da potrošite čitavo bogatstvo. Nije za svakoga, ali za svoju ciljnu grupu predstavlja sjajan izbor!

Korisna adresa: motorola.com/rs/sr/home

