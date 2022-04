Motorola G52 donosi impresivne specifikacije i multimediju za pamćenje

Motorolin novi telefon donosi potpuno novo iskustvo zabave zahvaljujući ultra-širokom OLED displeju i dual stereo zvučnicima tjuniranim korišćenjem Dolby Atmos tehnologije. Plus, novi uređaj dolazi sa trostrukim sistemom kamera i dugotrajnom baterijom. Motorola g52 poseduje jedno od najtanjih kućišta u svojoj kategoriji i dostupan je u tri elegantne boje: Charcoal Grey, Porcelain White i Glacier Blue.

Dizajn je samo početak sjajne ponude, jer korisnici mogu da uživaju i u ultra-širokom 6.6“ OLED displeju sa osvežavanjem ekrana od 90Hz, dok uz Full HD+ rezoluciju slike izgledaju izuzetno oštro i detaljno bez pikselizacije. Dva velika Dolby Atmos stereo zvučnika dozvoljavaju korisnicima da još dublje urone u svoje serije i filmove sa punijim i multidimenzionalnim zvukom.

Trostruki sistem kamera dodatno oslobađa kreativnost korisnika pružajući im četiri izvanredna fotografska iskustva. Glavni 50MP senzor sa Quad Pixel tehnologijom pomaže korisnicima da zabeleže sve trenutke koji su im važni, praveći oštrije fotografije u uslovima lošijeg osvetljenja, a uz posebnu Macro Vision kameru mogu da se približe akciji bez propuštanja ijednog detalja.

Ali to nije sve. Ultraširoki + dubinski senzor nude dve izuzetne perspektive: ultra-široku za fotografije sa celim društvom, i dubinski senzor koji radi sa glavnom kamerom kako bi automatski zamaglio pozadinu za profesionalne portrete. Na samom kraju, 16MP prednja kamera nudi malu blendu sa velikom dubinom polja kako biste mogli da vidite i podelite više onoga što slikate.

Kako bi pružio maksimalne specifikacije, g52 opremljen je Snapdragon 680 mobilnom platformom koji donosi 20% bolje performanse u poređenju sa perthodnom generacijom. A uz TurboPower 30 punjenje, korisnici mogu brzo da povrate potrošene procente velike 5.000mAh baterije i vrate se korišćenju telefona.

Motorola g52 radi na čistoj verziji Androida koja pruža funkcije uz pomoć kojih detaljnije mogu da kontrolišu aplikacije i prate one koje su pristupale lokaciji uređaja, kameri ili mikrofonu kako bi im to odobrenje ukinuli ili odobrili.

Zahvaljujući Material You i My UX funkcijama, moguće je podešavati i prilagođavati telefon onako kako to korisnicima najviše odgovara.

Dostupnost i cene

Motorola g52 (4/128GB) će u Srbiji biti dostupna početkom maja po ceni od 26.990 dinara.

