Motorola menja način na koji koristimo telefon

Tokom prošle godine, naše oslanjanje na mobilne uređaje se dramatično povećalo. Pametni telefoni postali su ključna stvar koja ljudima dozvoljava da rade, zabavljaju se i povezuju sa svetom oko njih. Više nego ikada, bila nam je potrebna mogućnost da maksimalno iskoristimo najmoćnije funkcije naših telefona kako bismo se povezali sa voljenima i kolegama i nastavili da normalno živimo u vremenu velikih i izazovnih promena.

Sa ovom globalnom situacijom na umu, Motorola je ponosna na lansiranje Ready For platforme za svoje premijum telefone. Svestrana platforma, ne samo da povećava pristup trenutnim mogućnostima Motorola telefona, već ih i podiže na nov nivo, daleko iznad prostog korišćenja u ruci.

Ready For platforma ne zahteva dodatne softverske apdejte ili podešavanja, već je spremna unutar Experience Hub-a. Korišćenje platforme takođe ne zahteva ni nikakve posebne kablove. Jednostavno povežite vaš Motorola edge+ smartfon sa monitorom ili TV displejom preko USB-C to USB-C kabla ili USB-C to HDMI kabla. Ready For platforma može biti unapređena i korišćenjem Bluetooth dodatne opreme kao što su miš, tastatura ili gejming kontroler za još bolju i precizniju kontrolu.

Prebacivanjem sadržaja na veći ekran i maksimalno korišćenje hardvera i softvera na Motorola edge+ telefonu, korisnici će biti spremni za sve, bilo da je u pitanju posao ili zabava. Budite spremni za bolji multitasking, uzbudljivu zabavu i mnoge druge stvari koje van domašaja drugim uređajima.

Magija multitaskinga

Dok mnogi i dalje rade i zabavljaju se od kuće, može biti prilično teško pronaći potreban prostor i adekvatnu konektivnost kako bi se posao završio. Sa Ready For platformom možete da ponesete važan posao bilo gde sa vama zahvaljujući punom desktop iskustvu. Kada je Motorola edge+ povezana sa monitorom ili televizorom, Ready For vam dozvoljava da posmatrate više prozora u isto vreme, dok telefon i dalje koristite kao telefon. Bliže i detaljnije pogledajte svaki video, umetnički rad ili poslovni dokument na većem displeju za ultimativni radni prostor bez nereda i uz munjevitu brzinu rada. Možete čak da povežete i Bluetooth tastaturu i miša za kompletno desktop iskustvo, bez ikakve potrebe za PC-jem.

Napravite savršenu vezu

Bilo da ste na poslovnom video pozivu ili samo snimate nešto zabavno, zaslužujete da izgledate savršeno – i zašto onda ne biste koristili konektivnost naredne generacije i vrhunske kamere vašeg telefona za najbolje rezultate?

Sada imate opciju da birate između 108MP glavnog senzora koji svakoj sceni udiše dodatni život ili 16MP ultraširokog objektiva koji vam omogućava da u kadar stavite znatno više ljudi za ultimativni grupni video poziv. Quad Pixel tehnologija pomaže u uslovima lošijeg osvetljenja kako bi sve bilo oštro i svetlo.

Igrajte kako vi želite

Spremite se za još uzbudljivije gejming iskustvo na vašem Motorola edge+ telefonu. Sa munjevito brzim procesorom nikada nećete morati da brinete o vašim rezultatima. Plus, možete sebi da pružite iskustvo identično onom na konzolama prebacujući vaše omiljene mobilne igre na veći ekran ili mobilni displej, pa čak i da povežete Bluetooth kontroler za intuitivno i direktno gejming iskustvo.

Uživajte u punoj slici

Sada možete da povežete svoj Motorola edge+ smartfon sa drugim displejom kako biste, već impresivno multimedijalno iskustvo podigli na potpuno nov nivo. Ready For platforma radi na većini televizora i displeja, tako da vam nisu potrebni skupi pametni televizori. Kada ste u pokretu, sav sadržaj koji vam je bitan možete da ponesete sa sobom bez brige o šiframa. Poseban TV softver dozvoljava vam da vidite omiljene aplikacije i zabavu u preglednom kontrolnom meniju.

Ready For platforma pokazuje koliko tehnologija može pozitivno da utiče na naš život kada se maksimalno iskoristi dostupan potencijal i ponude bezgranične mogućnosti koje nam pomažu da razmišljamo i radimo van ustaljenih i ograničavajućih okvira. Svestrana i veoma sposobna platfroma je nešto što Motorola planira da nastavi da nadograđuje pružajući nove mogućnosti da poboljšamo život, posao i zabavu na našim mobilnim telefonima.

