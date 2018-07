Motorola Moto E5 Play stiže i u Android Go varijanti

Motorola je tokom aprila predstavila Moto E5 Play i E5 Play Plus telefone, a sada nam stiže i E5 Play zasnovan na Android Oreo Go operativnom sistemu. To znači da telefon ima manje preinstaliranih aplikacija, kao i da su one optimizovane za rad sa uređajima koji imaju manje memorije i manje smeštajnog prostora. E5 Play je jedan od retkih Android Go telefona, jer su do sada osim njega kupcima na raspolaganju samo Alcatel 1X koji je predstavljen u februaru, kao i Nokia 1 i ZTE Tempo modeli.

Da podsetimo, Android Go je osmišljen da obezbedi prijatniji rad na telefonima budžetske klase i predviđeni su da na njima rade Lite verzije zahtevnijih aplikacija. E5 model donosi ekran u 18:9 varijanti dijagonale 5.3 inča, što se razlikuje u odnosu na regularni E5 Play (koji ima ekran dijagonale 5.2 inča i odnos stranica 16:9). Količina RAM-a takođe može da se razlikuje u odnosu na regularni E5 koji ima 2 GB RAM-a, jer Android Go limitira uređaje da imaju 1 GB. Druge opcije telefona ostale su iste, kao što su zadnja kamera od 8 MP, prednja od 5 MP, kao i senzor otiska prsta postavljen na zadnjoj strani, skriven u Motorola logou.

Za sada, Motorola Moto E5 Play Anroid Oreo Go može da se kupi samo u Velikoj Britaniji, a u ostatku Evrope očekuje se do kraja ovog meseca, po ceni od 109 €.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet