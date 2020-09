Motorola Moto G9 Plus stiže u Srbiju

Nova generacija Motorola smartfona donosi snagu na svim poljima i korisničko iskustvo podiže na nov nivo kombinujući sve što želite od izuzetnih uređaja. Od kamera sistema profesionalnog kvaliteta do unapređenih performansi, masivnih baterija i većih displeja, Motorola pokriva sva polja svojim najnovijim smartfonom, modelom moto g9 plus.

Želite ultimativni moto g? Upoznajte novi moto g9 plus

Moto g9 plus vam pruža snagu potrebnu da ispunite sve svoje želje, uz 64 MP quad kamera sistem, masivnu 5.000mAh bateriju, performanse i najveći displej ikada na jednom moto g telefonu dijagonale 6.8 inča.

Kamera sistem visoke rezolucije daje vam mogućnost da zabeležite svaki trenutak, bez obzira na okruženje ili osvetljenje. Moto g9 plus poseduje 64MP glavni senzor sa Quad Pixel tehnologijom i Night Vision modom kako biste sačuvali sve svoje uspomene u svim uslovima osvetljenja. Plus, možete da se oslonite na ultra-široki objektiv kako biste zabeležili svet baš onako kako ga vidite, Macro kamera će vas približiti čak 4 puta bliže onome što slikate u poređenju sa standardnim objektivom kako biste zabeležili svaki detalj, dok će se dubinski senzor postarati da svaki vaš portret izgleda maksimalno profesionalno.

Napredne mogućnosti veštačke inteligencije Qualcomm Snapdragon 730G procesora smeštene unutar moto g plus modela isporučuju zadivljujuće fotografije, donose poboljšan gejming i performanse optimizovane da izađu u susret svakoj vašoj želji i potrebi. A tu su i 57% brže performanse i 20% poboljšana potrošnja baterije.

Moto g9 plus ima i najveći displej ikada ugrađen u jedan uređaj g porodice. U pitanju je Max Vision FHD+ HDR displej dijagonale 6.8 inča koji će vam prikazati najvernije boje sa poboljšanim osvetljenjem i kontrastom za nezapamćeno iskustvo zabave.

Moto g9 plus dolazi i sa 128GB interne memorije kako biste imali više nego dovoljno prostora za sve vaše fotografije, filmove, pesme, aplikacije i igre. U slučaju da vam je potrebno još dodatnog prostora, uvek možete da dodate do 512GB dodatne memorije uz pomoć microSD kartice. Kako bi sve aplikacije radile savršeno bez ikakvih prekida i zastoja, tu je i 4GB radne memorije.

Masivna baterija kapaciteta 5.000mAh u moto g9 play smartfonu pruža vam dva dana korišćenja nakon samo jednog punjenja. Slušajte muziku 147 sati, gledajte video 19 sati ili surfujte internetom 14 sati. A kada vam je potrebna hitna dopuna, TurboPower 30W punjač pružiće vam 12 sati dodatne energije nakon samo 10 minuta punjenja.

Vaš lični asistent na dohvat prsta

Znamo koliko je našim korisnicima bitno da imaju brz pristup Google asistentu, i zato je značajno uprošćeno ovo iskustvo na moto g9 plus modelu dodavanjem posebnog fizičkog dugmeta koje se nalazi na strani telefona. Sada vam je vaš lični asistent uvek na dohvat ruke – samo pritisnite dugme kako biste aktivirali glasovne komande i dobili sve odgovore koji su vam potrebni.

My UX softver

Sa moto g9 plus modelom nastavlja se predanost pružanja čistog Android iskustva korisnicima. Novi član g porodice dolazi i sa My UX softverom koji uključuje sve sjajne Moto Experiences funkcije koje naši korisnici dobro poznaju i vole, ali i mnoštvo novih opcija koje vam pomažu da telefon maksimalno prilagodite sebi. Sa My UX softverom, možete da stvarate i sopstvene teme birajući između brojnih jedinstvenih fontova, boja, oblika ikonica i animacija čitača otiska prstiju kako bi vaš telefon zaista bio jedan u milion.

Dostupnost i cene

Moto g9 plus će u Srbiji biti dostupan tokom oktobra po ceni od 29.990 rsd.

