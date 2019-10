Motorola One Zoom – odličan telefon po fer ceni

Motorola je IFA sajam u Berlinu iskoristila da najavi svoj najnoviji mobilni telefon – Motorola One Zoom, koji je bio prilično iznenađenje za sve prisutne, naravno u pozitivnom smislu. Reč je o telefonu koji trenutno predstavlja sam vrh ponude onoga što Motorola nudi korisnicima.

Telefon odlikuje nekoliko sjajnih karakteristika, među kojima svakako značajno mesto zauzima kamera. Uostalom, po njoj je telefon i dobio ime. Naime, raspolaže sa čak četiri kamere, pri čemu je “zoom” senzor koji se može naći na poleđini zapravo 8 MP telefoto senzor, koji omogućava 3X optički zum, te raspolaže stabilizacijom. Primarni senzor Sony 48 MP sa otvorom blende od f/1.7, veličinom piksela od 0.8µm, takođe sa optičkom stabilizacijom (OIS).

Raskošne opcije snimanja glavnom kamerom kompletira 16 MP ultra-wide senzor (117°). To nije kraj – tu je i senzor dubine rezolucije 5 MP. Na to treba dodati i selfi kameru od 25 MP, sa veličinom piksela od 0.9µm. Ona, baš kao i glavni senzor, podržava Quad Pixel tehnologiju. Ovakav sistem kamera nudi obilje opcija i mogućnosti, donoseći sve ono što viđamo na višestruko skupljim telefonima.

Jedinstveni dizajn

Dizajn telefona je veoma poseban. Ovo je vrlo elegantan telefon, i definitivno najlepši telefon koji je Motorola napravila. U ponudi je nekoliko vrlo interesantnih boja, koje možete videti na priloženoj fotografiji. Motorola One Zoom je izrađena od aluminijuma serije 6000. Ekran je zaštićen 2.5D hemijski ojačanim staklom (Panda King), dok se na poleđini nalazi Gorilla Glass 3. Motorola je iskoristila P2i nano-coating da učini telefon otpornim na prskanje tekućinama.

Koliko su određena rešenja interesantna i inovativna može da govori i činjenica da će najveći svetski proizvođači kopirati elemente dizajna telefona. Konkretno, Apple razmišlja da u narednoj generaciji iPhone uređaja iskoristi logo kako bi svetleo i služio istovremeno za obaveštavanje korisnika o pristiglim notifikacijama. Vlasnici Motorola One Zoom telefona to mogu da koriste već danas, budući da logo kompanije Motorola na zadnjoj strani funkcioniše upravo tako – svetli, i to u različitim bojama, a istovremeno se koristi za obaveštavanja korisnika o prispelim porukama, pozivima i slično.

Hardver za ponos

Veliki iskorak je načinjen i u pogledu ekrana. Motorola One Zoom koristi 6.4” OLED ekran sa 1080p+ rezolucijom, s pomenutim Panda King zaštitnim staklom. Ispod ekrana je smešten skener otiska prsta. Kada je hardver u pitanju, telefon se oslanja na Snapdragon 675 čipset srednje klase, u kombinaciji sa 4 GB RAM-a, te 128 GB prostora za skladištenje. Potonje se može proširiti putem microSD memorijske kartice.

Motorola One Zoom stiže sa baterijom od 4,000 mAh, koja podržava 15W TurboPower brzo punjenje. Ono se odvija preko USB-C porta, a Motorola obećava dva dana rada na bateriju. Neke dobre stvari prosto ne treba menjati, pa tako Motorola One Zoom podržava 3.5-mm konektor za slušalice.

Cena i dostupnost

Motorola One Zoom je postao dostupan kod operatera 10. septembra, a ovih dana će postati dostupan i u slobodnoj prodaji širom Srbije. Cena ovog telefona će iznositi 49.990 dinara.

Očekujte uskoro detaljan prikaz Motorola One Zoom telefona na sajtu pcpress.rs, kao i u narednom broju časopisa PC!