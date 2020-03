Motorola predstavila Moto G8 telefon

Motorola je nakon modela G8 Power predstavila novi Moto G8, osnovni model popularne budžetne serije telefona namenjene osobama koje ne planiraju da troše ogromne svote novca na pametne telefone, ali isto tako očekuju da bez obzira na cenu mogu da se pouzdaju u pravog pravcatog univerzalca koji ih neće izneveriti po bilo kom pitanju.

Glavne karakteristike

Motorola G8 telefon donosi i vrhunsku zabavu u pokretu. Svi omiljeni sadržaji će izgledati i zvučati bolje nego ikada na njegovom 6.4-inčnom HD+ Max Vision displeju i moćnim stereo zvučnicima. Podržava 4GB RAM-a i Qualcomm Snapdragon 665 osmojezgarni procesor koji poseduje napredne AI funkcije. Sve ovo omogućava bolje gejming performanse nego ikada u ovoj klasi, ali i unapređenu bezbednost. Za sve omiljene aplikacije, muziku, filmove i fotografije, korisniku je na raspolaganju 64GB interne memorije koju je uz pomoć SD kartice moguće proširiti do 512GB.

Moto G8 dolazi i sa ekskluzivnim Moto Experiences funkcijama i novom Gametime opcijom. Ovaj poseban softver vaše gejming iskustvo podiže na maksimum i dozvoljava korisniku da potpuno uroni u omiljene igre, tako što blokira sve ono što može da poremeti koncentraciju ili skrene pažnju. Uređaj poseduje i dizajn koji odbija vodu kako bi telefon bio zaštićen i spolja i iznutra, a koristi ultra-čistu verziju Androida 10 koja nije opterećena nepotrebnim aplikacijama koje ga usporavaju.

Moto G8 dolazi sa baterijom kapaciteta 4000mAh za ceo dan rada bez obzira na potrebe i bez dodatnog punjenja. Prema navodima proizvođača, Moto G8 je dizajniran da nakon jednog punjenja pruži 40 sati korišćenja i dan bez ikakvih briga.

Kamere

Novi Moto G8 će imati puno opcija za fotografisanje, više nego ijedan telefon iz te serije do sada, pa će tako korisnici moći da prave fotografije od ultra-zumiranih do ultra-širokih! U tome će im pomagati svestrani AI kamera sistem. Glavna kamera sa brzim fokusom raspolaže senzorom od 16 MP. Tu je i širokougaona kamera, koja omogućava hvatanje širokih, panoramskih snimaka uz smeštanje i do 4 puta više stvari u jedan kadar. Takođe, tu je i posebna Macro Vision kamera koja dozvoljava slikanje iz do 5 puta veće blizine u odnosu na standardne objektive.

Dostupnost i cena

Moto G8 je od danas dostupan u Brazilu, a narednih nedelja stiže u Srbiju, Evropu, Južnu Ameriku, Aziju i Australiju. Cena Motorola G8 uređaja u Srbiji iznosiće 27.990 dinara. Za sve dodatne informacije o ceni i specifikacijama posetite zvaničan Motorola sajt!

