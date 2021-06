Motorola predstavila novi otporni telefon

Kako bi udahnula život novoj klasi uređaja, Motorola je ušla u partnerstvo sa Bullitt grupom, globalnim liderom koji iza sebe ima brojne nagrađivane izdržljive telefone, sa ciljem da kreira telefon koji bez problema može da izađe na kraj sa svim izazovima sa kojima se susrećemo svaki dan, kako u gradu, tako i prilikom brojnih avantura u prirodi. Motorola defy donosi sve zaštitne funkcije koje su korisnicima potrebne bez ikakvih kompromisa po pitanju performansi, snage ili trajanja baterije.

Motorola Defy detalji

Motorola defy dodatno oslikava Motorolinu misiju da korisnicima isporuči smislene inovacije. Novi telefon detaljno je testiran kako bi mogao da izdrži sve neugodne situacije sa kojima može da se susretne. Otporan je na vodu, poseduje IP68 sertifikaciju i može biti potopljen u vodu do dubine od 1.5 metara u trajanju od 35 minuta zahvaljujući posebnom kućištu sa duplom zaštitom. Motorola defy može da izdrži i padove sa visine do 1.8 metara i sertifikovan je u skladu sa MILSPEC 810H vojnim standardima nakon testiranja na izdržljivost u ekstremnim uslovima, vibracije i testove padanja.

34% vlasnika telefona je slomilo ili oštetilo svoj smartfon, pa je zato od ključnog značaja činjenica da Motorola defy donosi sveobuhvatnu zaštitu. Od padanja sa krova automobila, do ispadanja iz džepa, prosipanja kafe do ostavljanja na suncu, ovaj izdržljivi telefon preživeće sve, bez obzira na to gde vas put vodi.

U svetu u kom higijena nikada nije bila važnija nego danas, dobro je znati da vam velika izdržljivost modela Motorola defy dozvoljava da ga perete podjednako često kao i ruke.

Pravite oštrije i svetlije fotografije u svim uslovima osvetljenja zahvaljujući 48MP f/1.8 senzoru sa Quad Pixel tehnologijom. Zahvaljujući sposobnosti da pravi idealne fotografije i izlaska i zalaska sunca, kamera na modelu defy izdvaja se od svega što konkurencija ima da ponudi u ovoj kategoriji.

Svojim fotografijama možete da se divite na 6.5“ HD+ displeju koji štiti Corning Gorilla Glass Victus. Plus, više nekada nećete morati da propustite nijedan važan trenutak uz pomoć baterije koja traje dva dana nakon samo jednog punjenja zahvaljujući velikom kapacitetu od 5.000mAh i TurboPower punjenju.

Motorola defy dostupna je u Forged Green ili Black bojama, sa elegantnim dizajnom koji olakšava držanje i posebnim zglobnim priveskom za lakše rukovanje u situacijama kada vam je potrebna dodatna stabilnost i sigurnost.

Motorola defy specifikacije

Vodootpornost do dubine od 1.5m u trajanju od 35 minuta. Kućište sa dvostrukom zaštitom.

Otpornost na pesak, prašinu i prljavštinu, vlažnost i slanu maglu – IP68 sertifikovan

Vojni standard zaštite, MIL-SPEC 810H otpornost na ekstremne temperature, vibraciju i ispadanje

Testiran na kontinuirano ispadanje sa visine do 1.8m na čelik. Privezak visokog kvaliteta za zaštitu od padanja

Može se prati sapunima i blagim dezinfekcionim sredstvima

Moćna 5.000mAh nezamenljiva baterija, 20W TurboPower punjenje. USB Type C. Portovi otporni na vodu. Trajanje baterije do dva dana.

5“ HD+ displej koji štiti 0.7mm Corning® Gorilla® Glass Victus™. Može se koristiti mokrim prstima

Android™ 10 (sa nadogradnjom na Android 11 na jesen 2021)

4GB RAM, 64GB ROM, Proširiva interna memorija (microSD™)

Qualcomm SD662 2GHz procesor sa 8 jezgara

48MP f/1.8 glavni senzor + 2MP dubinski + 2MP macro, 8MP prednja kamera

LTE Cat 4, VoLTE, VoWiFi [frekvencije: LATAM: 1/2/3/4/5/7/8/19/28/66 or EMEA: 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41] 3G HSPA+ [frekvencije: 1/2/4/5/6/8 or 1/2/5/8/19] 2G GSM [frekvencije: 2/3/5/8]

Posebno teksturisan dizajn za bolje prijanjanje telefone

Poseban prečica taster sa programirajućim funkcijama sa Push to Talk (PTT) modom

Bluetooth 5.0, NFC

5mm džek za slušalice (vodootporan)

Dual SIM – Nano SIM + microSD™

Garancija 2 godine

Podrška za Android Enterprise

Bezbednosni apdejti u trajanju od 2 godine

Podrška za Zero-touch

Dostupan u Forged Green i Black bojama

Dostupnost

Motorola defy će u Srbiji biti dostupna početkom jula po ceni od 39.990 dinara.

