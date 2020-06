Motorola predstavila One fusion+ telefon

Najnoviji Motorola telefon izdvaja se iz mase jer daje sve ono što je korisnicima potrebno – dobre fotografije iz svakog ugla i u svim uslovima osvetljenja sa 64MP kamera sistemom visoke rezolucije, dobre performanse koje podržava dugo trajanje baterije i sve sa upečatljivim displejem. Sve ovo spakovano je u uređaj jedinstvenog dizajna u “fuziju vrhunskih tehnologija”.

Četiri kamere

Motorola one fusion+ ima moćan sistem sa četiri kamere, odnosno sa 64MP senzorom ultra visoke rezolucije koji je opremljen QuadPixel i Night Vision tehnologijom kako bi svaka fotografija bila oštra i svetla. Tu je i senzor za dubinu za fotografije sa zamućenom pozadinom, ultra široki objektiv sa uglom snimanja od 118 stepeni, te Macro Vision kamera sa 2x većom rezolucijom od ostalih macro kamera na tržištu koja će se približiti subjektu vašeg slikanja 5x bliže.

Kada je reč o prednjoj kameri, Motorola se opredelila da Motorola one fusion+ opremi 16MP pop-ap selfi kamerom. I ona podržava Quad Pixel tehnologiju i Nigh Vision opciju.

Puno snage i velika baterija

Motorola one fusion+ isporučuje dobar nivo performansi i štedi bateriju zahvaljujući Qualcomm Snapdragon 730 procesoru koji je opremljen naprednim funkcijama veštačke inteligencije koje čine multitasking neosetnim i na dohvat vaših prstiju donose energetsku efikasnost za optimalno gejming iskustvo.

Poslednja stvar koju želite kada slikate trenutke za pamćenje ili uživate u multimedijalnom sadržaju jeste upozorenje o niskom procentu baterije. Zato je one fusion+ opremljen 5000 mAh baterijom, koja bi trebala da omogući dva puna dana korišćenja telefona. Osim toga, kada je potrebno da se baterija dopuni, to se može brzo obaviti zahvaljujući TurboPower tehnologiji za brzo punjenje.

Veliki ekran i Moto Experience

Motorola one fusion+ poseduje 6.5-inčni Total Vision Full HD+ displej koji se proteže od ivice do ivice zahvaljujući super brzoj pop-ap selfi kameri koja je skrivena iza njega. Displej na modelu one fusion+ pruža širok spektar boja, a tu je i HDR10 sertifikacija kao garant uživanja u živopisnim i realističnim bojama uz poboljšano osvetljenje i kontrast. Tu je i Hi-Fi zvučnik za osetno bolji zvuk u odnosu na konkurentske telefone.

Motorola one fusion+ dolazi sa My UX opcijom koja uključuje sve dobro poznate Moto Experience doživljaje koje Motorola korisnici vole, ali i novim prilagodljivim funkcijama. My UX dozvoljava da muziku, video snimke i igre podignete na potpuno novi nivo sa naprednim kontrolama i podešavanjima koja možete da prilagođavate sebi. Korisnici sada mogu i da stvaraju sopstvene teme tako što će birati jedistvene fontove, boje, oblike ikona i animacije senzora za čitanje otiska prstiju i učine svoj telefon zaista posebnim.

Dostupnost i cena

Motorola one fusion+ smartfon će u Srbiji biti dostupan početkom jula sa maloprodajnom cenom od 37.990 dinara.

