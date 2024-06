Motorola predstavlja moto tag – idealno rešenje za čuvanje dragocenosti

Motorola je upravo predstavila moto tag, Bluetooth tag dizajniran da se brine i prati lokaciju dragocenosti korisnika, bez obzira na to gde se nalaze. Elegantan, sa unapređenom bezbednošću, velikom lakoćom upotrebe i kompatibilnošću sa gotovo svim Android telefonima, moto tag kombinuje snagu Google Find My Device mreže i UWB tehnologije kako bi korisnicima pružio novo rešenje za praćenje dragocenosti koje se bez ikakvih komplikacija integriše u Motorolin ekosistem uređaja.

Od ključeva i novčanika, do prtljaga, moto tag nudi korisnicima mogućnost da brzo saznaju njihovu lokaciju. Moto tag je posebno kreiran kako bi bez ikakvih problema radio sa Google Find My Network mrežom i korisnicima pružio informaciju o tačnoj lokaciji određene stvari putem Find My Device aplikacije sa bilo koje lokacije na svetu.

Kada se upari sa Android telefonom koji ima Ultra Wideband podršku, kao što je Motorola edge 50 ultra, moto tag takođe nudi povećanu preciznost praćenja.

Moto tag takođe može biti korišćen za pronalaženje telefona njegovim pozivanjem zahvaljujući posebnom tasteru.

Privatnost je na samom vrhu prioriteta kada je moto tag u pitanju. Zato ovaj uređaj radi na izuzetno obezbeđenoj i bezbednoj Find My Network mreži, a svi podaci korisnika su end-to-end enkriptovani, što znači da samo vlasnik taga, ili osoba sa kojom je vlasnik podelio tag, može da vidi lokaciju moto taga unutar Find My Device aplikacije.

Oslanjajući se na Google stručnost kada su privatnost i bezbednost u pitanju, moto tag je takođe kompatibilan sa automatskim uzbunama o nepoznatom korišćenju trackera na Android i iOS uređajima kako bi korisnici bili sigurni od neželjenog praćenja.

Moto tag takođe poseduje posebno multifunkcionalno dugme. Jednim dodirom možete pozvati telefon kako biste u svakom trenutku znali gde se nalazi. Još jedna korisna opcija je mogućnost korišćenja taga kao daljinskog upravljača za kameru na Motorola telefonu kako biste dobili savršenu fotografiju bez potrebe da držite telefon u ruci ili podešavate tajmer. Ova funkcija radi na svakom Android telefonu i posebno je korisna kada slikate uz pomoć nekog od telefona iz motorola razr porodice u flex view modu.

„Find My Device“ je zaista jedinstveno iskustvo za Android korisnike zahvaljujući našem otvorenom ekosistemu koji ljudima daje slobodu da biraju i mreži sa preko milijardu telefona koja vma može pomoći da pronađete izgubljene predmete i uređaje, bez obzira na to gde se nalaze. Ponosni smo što radimo sa partnerima koji nam pomažu da pronalaženje stvari na Androidu bude što lakše“, izjavio je Erik Kay, potpredsednik za inženjering u kompaniji Google.

Za gotovo trenutno podešavanje i povezivanje, kada je moto tag aktivan i blizu smartfona, spajanje taga je se brzo uz pomoć Google Fast Pair funkcije. Odatle, korisnici mogu da iskoriste neku od ponuđenih opcija u moto tag aplikaciji, uključujući promenu njegovog imena, podešavanje visine tona uzbune, provere kapaciteta baterije i mnoge druge.

Elegantna silueta moto taga dizajnirana je kako bi savršeno odgovarala većini dodataka koji su dostupni na tržištu i lako se postavlja na sve dragocenosti.

Plus, robustan IP67 dizajn pruža dodatnu otpornost na prašinu, prljavštinu i potapanje u svežu vodu do dubine od 1 metra u trajanju od 30 minuta, što ovaj uređaj čini savršenim izborom za brojne avanture. Korisnici takođe mogu mirno da spavaju znajući da je CR2032 baterija moto taga napravljena kako bi izdržala godinu dana bez dodatnog punjenja , kao i da se lako može zameniti – što moto tag čini pouzdanim i izdržljivim rešenjem za praćenje.

