Motorola predstavlja prvi jeftini telefon sa najmoćnijim Snapdragon 888

Kompanija Motorola upravo je predstavila prvi telefon iz srednje klase sa najmoćnijim Snapdragon procesorom, g200 5G, kao i budžetni model g31 koji pomera granice onoga što možemo da očekujemo od displeja i kamera u ovoj klasi. Motorola g200 5G je trenutno jedan od najpristupačnijih telefona na tržištu sa Snapdragon™ 888+ 5G mobilnom platformom.

Ovaj smartfon dizajniran je za korisnike koji žele premijum performanse i 5G brzine po pristupačnoj ceni. Motorola g200 5G kombinuje premijum iskustvo korišćenja sa neverovatnim kamera sistemom, živopisnim displejom, naprednim wireless audio zvukom i transformišućim Ready For opcijama koje mogućnosti telefona podižu na potpuno nov nivo.

Upoznajte Motorolu g200: Munjevite flegšip performanse

Motorola g200 5G opremljena je najbržim procesorom na tržištu, ultramoćnom Snapdragon™ 888 + 5G moblinom platformom. Zahvaljujući neprevaziđenoj brzini, možete da igrate AI unapređene igre sa 20% bržim vremenom odziva2 na dodir, a tu je i Snapdragon Elite Gaming podrška koja vam omogućava gejming kao na desktop sa 20% bržim renderingom grafike.

Uživajte u neprevaziđenoj brzini sa 5G konekcijom i najbržim mobilnim Wi-Fi 6E, i pravite fotografije i video sadržaj 33% brže2, kako biste dobili bolji kvalitet slike i zabeležili sve momente koje želite da pamtite.

Snapdragon mobilna platforma donosi i najnaprednije wireless audio iskustvo na jednom Motorola uređaju. Uz Qualcomm® Snapdragon Sound™ možete da uživate u muzici visoke rezolucije, kristalno čistim glasovnim pozivima i zabavi bez ikakvog laga – uz superiornu konektivnost i produženo trajanje baterije. Motorola se takođe udružila sa Dolby laboratorijom kako bi na g200 5G donela i Dolby Atmos tehnologiju. Uz unapređenu dubinu i jasnoću zvuka, Dolby Atmos nudi sveobuhvatnije i trodimenzionalno audio iskustvo koje će vas oboriti sa nogu.

Snapdragon 888+ mobilna platforma donosi i moćne funkcije na 6.8” FHD+ Max Vision displej. Impresivno brzo osvežavanje ekrana od 144Hz čini igranje igrica, gledanje multimedijalnog sadržaja i surfovanje internetom izuzetno glatkim i bez ikakvih seckanja. A sa 25% većim rasponom boja zahvaljujući DCI-P3 i HDR10 sertifikaciji, vaš omiljeni sadržaj dolazi u preciznim bojama, i poboljšanim kontrastom i osvetljenjem kako bi slika izgledala baš onako kako je zamišljena – vibrantno i živopisno.

Motorola g200 5G opremljena je i najnaprednijim kamera sistemom ikada viđenim na jednom g telefonu. Zvezda je svakako 108MP kamera ultra-visoke rezolucije, koja ne samo da omogućava više detalja, već i poboljšava kvalitet digitalnog zuma. Plus, Ultra Pixel tehnologija isporučuje 9x bolju osetljivost u uslovima niskog osvetljenja kombinujući 9 velikih piksela u jedan. Rezultat toga su izuzetno oštre i svetle fotografije – čak i kada ih pravite u najizazovnijim uslovima. Motorola g200 5G takođe dolazi sa još jednim naprednim senzorom koji vam pruža dve zapanjujuće perspektive u jednoj: ultra široki objektiv i Macro Vision.

Na samom kraju, dubinski senzor radi sa glavnom kamerom kako bi automatski zamaglio pozadinu. Nakon toga, možete sami da podešavate intenzitet zamućenosti i povećavate ga ili smanjujete po svojoj želji.

Sa velikim porastom fokusa na kreiranje sadržaja na društvenim mrežama, Motorola se postarala da model g200 5G može da snima filmski kvalitetan video sadržaj uz najvišu moguću video rezoluciju na jednom telefonu danas, 8K. A kako biste maksimalno iskoristili neverovatan hardver ovog telefona, tu su i neke zaista kul video softverske opcije.

Možete da budete kreativni sa Dual Capture modom, koji vam dozvoljava da u isto vreme snimate koristeći prednju i zadnju kameru, stvarajući tako ekipu od dva snimatelja koji se bave vašim sadržajem. Ova opcija funkcioniše i sa fotografijama.

Sada možete da odaberete da snimate sa dve zadnje kamere, kao što su glavna i ultraširoka kamera, za potpuno novu perspektivu. Na raspolaganju imate i super slow-mo snimanje, kreiranje videa visoke rezolucije sa mogućnošću snimanja do 960 kadrova u sekundi, i tako usporite akciju kako biste uživali u detaljima koji bi vam promakli pri normalnoj brzini. Super slow-mo je 4x sporiji od regularnog usporenog snimanja na prethodnim Motorola telefonima. A, uz Face Beauty Video, uvek ćete biti u svom najboljem izdanju prilikom pravljenja selfi videa.

Uz g200 5G, uživaćete u trenutnom pristupu omiljenim fotografijama, filmovima, pesmama, aplikacijama i igricama uz 128GB UFS 3.1 prostora za skladištenje podataka, dok se LPDDR5 memorija stara da na raspolaganju uvek imate performanse naredne generacije uz 16% brže procesuiranje podataka.

Kada je dizajn u pitanju, izgled Motorole g200 5G inspirisan je prirodnim formama i organskom arhitekturom. Satenska mat završnica dodaje novi sloj stila i prefinjenosti uz dostupne Stellar Blue i Glacier Green boje telefona. Uz dizajn koji odbija vodu, vaš telefon je zaštićen i spolja i iznutra.

Oslobodite maksimalni potencijal vašeg telefona uz Ready For

Za ljude koji su stalno u pokretu, ponekada je lepo povezati se na veliki ekran radi većeg komfora. Ready For platforma na najbolji način oslobađa svu snagu koju Motorola g200 5G u sebi ima kako bi korisnicima ponudila veću slobodu i fleksibilnost. Svestrana platforma omogućava vam da sadržaj na svom telefonu gledate na velikom ekranu. Što je najvažnije, izuzetno je laka za korišćenje – Ready For nudi brojne načine za povezivanje – kablom, bežičnim putem ili preko vašeg računara.

Uz Ready For, možete da povežete svoj telefon sa monitorom ili televizorom i dobijete slobodu da gledate omiljene serije na velikom ekranu i bez potrebe za dodatnim logovanjem na nalog.

Spremite veliku poslovnu prezentaciju koristeći svoj telefon kao kompjuter uz Ready For Mobile Desktop, stvarajte sadržaj u pokretu uz napredno praćenje subjekta pred kamerom, uživajte u gejmingu na velikom televizoru ili displeju za iskustvo igranja baš kao što je ono na konzolama.

Motorola je najavila Ready For PC zajedno sa najnovijom generacijom edge telefona, a sada ovu funkciju prebacuje i na g seriju. Otvaranjem posebnog prozora za vaš telefon na PC ekranu, možete da podignete multitasking na nov nivo i u isto vreme imate pristup vašem telefonu i kompjuteru koji su povezani bežičnim putem za maksimalnu efikasnost.

Ready For dozvoljava vam da pristupite aplikacijama na telefonu i PC fajlovima na istom ekranu, radite na dva različita fajla u isto vreme, prebacujete dokumente između uređaja i proveravate notifikacije sa telefona na jednom ekranu. Plus, možete da koristite vaš Motorola smartfon kao web kameru, i upotrebite kamere visoke rezolucije na vašem telefonu za video pozive na kompjuteru.

Softverske inovacije

Umesto da pravi duplikate svih sjajnih stvari koje je Google uradio sa Androidom, Motorola je odabrala da ih umesto toga unapređuje posebnim setom alata nazvanih My UX. Uz pomoć njih, korisnici mogu da uz pomoć posebnih podešavanja podignu igre, muziku, video sadržaj i teme uređaja na potpuno nov nivo.

My UX ni na koji način ne staje na put čistom Android iskustvu, i zbog toga korisnici mogu da uživaju u punoj snazi koju donosi Android 11, bez nezgrapnih softverskih skinova i duplih aplikacija koji samo usporavaju rad telefona.

Motorola je takođe svesna izuzetne važnosti koju bezbednost ima za korisnike, i zato joj pridaje izuzetnu pažnju. Uz Motorolu g200 5G, možete da se oslonite na ThinkShield for Mobile bezbednosnu platformu koja je nedavno dobila “Mobile Security Solution Provider of the Year” priznanje koje dodeljuje Mobile Breaktrough.

ThinkShield for Mobile pruža unapređenu zaštitu na svakom nivou, od fabrike do telefona, zahvaljujući bezbednom lancu poverenja i dodatnim bezbednosnim sertifikatima.

Osvežite svoju perspektivu uz Motorolu g31

Motorolina g porodica poznata je po tome što korisnicima omogućava da u okviru budžetne klase telefona imaju i premijum funkcije dostupne na mnogo skupljim uređajima, a situacija nije ništa drugačija ni sa novim modelom sa oznakom g31.

Motorola g31 donosi suoperiorni displej i kamere, motivišući korisnike da dele, stvaraju i povezuju se sa svetom. Motorolin novi smartfon poseduje izuzetan 6.4” Full HD+ OLED displej, četiri funkcije kamere u svestranom sistemu sa tri objektiva i 5.000mAh bateriju koja sve napaja.

Bilo da gledate omiljene filmove, igrate igrice ili surfujete internetom, 6,4” Full HD+ OLED displej na modelu g31 pružiće vam prizore za pamćenje zahvaljujući rezoluciji od 400 piksela po inču.

Maksimalno iskoristite sistem sa 3 kamere koji će vas pratiti u svim svetlosnim uslovima. Pravite super oštre fotografije zahvaljujući 50MP senzoru, dok se Quad Pixel tehnologija stara da fotografije po mraku budu živopisnije i oštrije zahvaljujući 4x većoj osetljivosti senzora na svetlo.

Slikajte 118º ultra-široke fotografije i uživjate u portretima profesionalnog kvaliteta uz pomoć samo jednog senzora. Ovaj napredni senzor pruža vam dve perspektive u jednoj, kako biste mogli da u kadar stavite 4x više prizora u poređenju sa standardnim 78 º objektivom i automatski zamagljujete pozadinu na fotografijama. A tu je i posebna Macro Vision kamera uz pomoć koje ćete zabeležiti sve fine detalje.

Koristite telefon ceo dan bez brige o tome da li ćete u blizini imati utičnicu zahvaljujući 5.000MmAh bateriji koja će vam pružiti do dva dana korišćenja nakon samo jednog punjenja.

Brzina takođe ne predstavlja nikakav problem uz procesor sa osam jezgara i HayperEngine gejming tehnologiju. Osetićete povećanu brzinu rada tokom povezivanja na internet kako bi strimovanje filmova i ćaskanje sa ljudima bilo lakše nego ikada.

Uz 64GB prostora za skladištenje, sa sobom uvek možete da imate omiljeni sadržaj, a možete da dodate i do 1TB dodatne memorije uz pomoć microSD kartice ako vam ponestane prostora.

Sve ove impresivne performanse spakovane su telefon koji izgleda podjednako dobro kao što radi. Bilo da ste krenuli na trčanje ili razgovarate po kiši, dizajn koji odbija vodu stara se da vaš telefon u svakom trenutku bude maksimalno obezbeđen.

Uz potpuno novi dizajn koji krasi zaobljen izgled i osećaj korišćenja zaista izdvajaju ovaj telefon iz mase.

Dostupnost i cene

Model Motorola g200 će se u prodaji u Srbiji naći od 9. decembra po ceni od 49.990 rsd, dok će g31 biti dostupan krajem godine po ceni od 24.990 rsd.

