Motorole edge+ donosi vrhunski audio doživljaj

Svako ko je ikada gledao neki film zna da je zvuk jedna od najvažnijih stvari za postavljanje savršene atmosfere. Romantična scena bez odgovarajuće muzike ili napeti trenuci bi bili sasvim drugačiji da audio inženjeri nisu uložili sate i sate rada kako bi postigli savršeno zvučno iskustvo za gledaoca. Zvuk kod nas stvara emotivnu reakciju koju je teško izazvati na bilo koji drugi način. Korisnici smartfona danas u sadržaju uživaju svim čulima i zato je zvuk jedna od najvažnijih komponenti koje telefoni mogu da ponude.

Kako bi podigla zvuk na potpuno novi nivo na modelu edge+, Motorola se udružila sa kompanijiom Waves Audio koja je za svoju stručnost i inovativnost na ovom polju dobila Tehničku Grammy nagradu koju dodeljuju najpoznatiji producenti i zvučni inženjeri na svetu. Kompanija Waves Audio je vodeći proizvođač i inovator audio plaginova i procesora signala za profesionalce. Softverski i hardverski procesori koriste se u svakom aspektu audio produkcije i mogu se čuti na hit pločama, filmovima i popularnim igrama širom sveta.

Najveći stereo zvučnici na telefonu

Sve veći broj ljudi danas pored vrhunskih specifikacija i kristalno čistih displeja želi i podjednako kvalitetan zvuk od svojih smartfona. Zbog toga je Motorola uparila svoj premijum telefon sa trenutno najvećim dostupnim stereo stereo zvučnicima i nadogradila ih Waves MaxxAudio mobilnom tehnologijom kako bi korisnicima isporučila zaista jedinstven doživljaj zvuka.

Motorola edge+ definitivno poseduje najglasnije zvučnike, čija glasnoća u decibelima je poređena sa premijum telefonima čija cena se kreće preko 900 evra, ali to je samo početak muzičkog iskustva koje on donosi. Sa najmoćnijim stereo zvučnicima koji su ikada ugrađeni u jedan telefon, zvuk koji Motorola edge+ proizvodi je jedinstven zahvaljujući specijalnoj tehnologiji njegovog procesiranja za koju je zadužena kompanija Waves Audio i njen set MobileMaxx naprednih algoritama. Rezultat nije samo najglasniji zvuk koji jedan smartfon može da proizvede, već je on ujedno dubok uravnotežen i bogat.

Waves MaxxAudio set algoritamskih unapređenja kombinuje dugogodišnje znanje kompanijinih audio inženjera koje je maksimalno iskorišćeno pri tjuniranju Motorola edge+ zvučnika. Zahvaljujući MobileMaxx softveru, odziv basa je produžen znatno preko fizičkih mogućnosti hardvera zahvaljujući softverskim psihoakustičnim poboljašnjima (Psychoacoustic Bass), dok MaxxTreble tehnologija dodatno naglašava sve audio detalje na visokim zvučnim frekvencijama. Na samom kraju, stereo sposobnosti Motorola edge+ smartfona dodatno su unapređene MaxxStereo audio algoritmom.

Automatske optimizacije

U zavisnosti od audio sadržaja koji puštate preko vašeg telefona, Waves set unapređenja sadrži i MaxxDialog zaštićenu tehnologiju koja detektuje centralni kanal i pruža jasnije dijaloge prilikom gledanja filmova i video snimaka, kao i MaxxVolume koji u prvi plan stavlja kompletan audio miks.

Naravno, Waves MaxxAudio automatski optimizuje specifična zvučna podešavanja za muziku, video snimke, igre i glas. To znači da će telefon automatski prilagoditi zvuk u zavisnosti od toga da li nešto snimate, ili gledate, držeći telefon uspravno ili horizontalno i pružiti vam najbolje iskustvo slušanja u svakoj situaciji.

Tri konvertera za najbolji zvuk

Kako bi to postigao, motorola edge+ u svom srcu, pored procesora i grafičke karte ima i DSP – digitalni procesor signala koji je zadužen procesiranje zvuka i koji je dizajniran tako da izvodi složene matematičke proračune velikom brzinom i uz minimalnu potrošnju energije. Prosto rečeno, DSP je tu da dekodira MP3 fajlove, pojačava bas vaše muzike, uklanja pozadinsku buku i prepoznaje vaš glas uz minimalno trošenje baterije.

DSP predstavlja ključan deo moderne audio opreme zahvaljujući kom ne morate da se nadate da će zvuk biti dobar jer je glavna funkcija ovog procesora da elektronskim putem u realnom vremenu analizira i unapređuje zvuk kako bi njegov kvalitet prevazišao fizičke mogućnosti samog zvučnika .

Da bi zvuk koji stvara motorola edge+ bio zaista upečatljiv, digitalni procesor signala koji koristi poseduje čak 3 konvertera (DAC) koji digitalni zvuk pretvaraju u analogni. Glavni zadatak DAC-a jeste da digitalne podatke pretvara u analogni audio signal koji potom šalje ka pojačalu. Kada slušate digitalne snimke na vašem telefonu, zapravo čujete analogni signal koji je uz pomoć DAC-a transformisan iz digitalnog.

Zahvaljujući audio tehnologiji kompanije Waves Audio upečatljiv zvuk na motorola edge+ smartfonu podignut je novi nivo, dodajući još jednu veoma važnu stvar koja je falila mnogim telefonima – zvuk za pamćenje.

