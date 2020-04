Motorolin odgovor na Samsung Galaxy S20 stiže 22. aprila

Dogođaj kompanije Motorola na kojem će biti predstavljen novi flegšip uređaj, uključuje izgleda i lansiranje još jednog Edge uređaja koji se zove Moto Edge Plus. Naravno, ukoliko u međuvremenu ne dođe do promena imena, budući da ima još nešto vremena do zvaničnog izlaska.

Edge serija je pozicionirana da zameni Moto Z uređaje, koji su prvi put predstavljeni u 2016. godini. Od novopostavljene serije se očekuje da za pristupačnu cenu ponude kvalitetne uređaje, kao i da to bude povratak na tržište premijum telefona.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG — motorolaus (@MotorolaUS) April 13, 2020

Dok ne stigne nova Motorola, preporučujemo vam da bacite pogled na testove skorašnjih telefona ove kompanije koje smo objavili na našem sajtu.

