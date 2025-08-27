Možda niste znali: Kako se briše reč po reč

Na društvenim mrežama se nedavno pojavio video u kojem je prikazana jednostavna akcija: kreator prvo briše slovo po slovo iz prikazanog teksta, a potom reč po reč. Na osnovu komentara smo došli do zaključka da mnogi nisu znali za ovu prečicu.

Ako u Google Search ukucate pitanje “Kako da brišem tekst reč po reč?” dobićete razne odgovore, na primer onaj u kojem se kaže da reč može da se selektuje uz pomoć desne strelice, i potom obriše jednostavnim klikom na taster „Delete“. Ova opcija ne radi baš uvek, a nedavno se pojavila jedna koja je još jednostavnija, pa može da bude korisna.

U pomenutom videu kreator prvo briše slovo po slovo, isto onako kao što svi to obično rade – klikom na taster „Backspace“. Potom počinje da briše reč po reč, što može da bude korisno svima, posebno onima koji nemaju strpljenja. Kako to radi? Lako: pritiskom na „ctrl“ i „Backspace“ iz teksta nestaju cele reči odjednom.

Ispod videa na platformi TikTok su mogli da se vide komentari poput „Koristim računar 25 godina i prvi put za ovo čujem“ ili „Zašto mi niko ovo nije pre rekao?“. Tu su i neki koji produbljuju savet: „Ako kliknete na „ctrl“, „Shift“ i levu strelicu istovremeno, možete brzo da selektujete celu rečenicu“. Bilo je i onih koji su za prečicu znali.