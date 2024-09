Može li veštačka inteligencija pomoći da se radi brže i lakše? Može.

AI vam pomaže da radite pametnije, a ne napornije. Zahvaljujući njemu stvaralaštvo na računarima dobija neverovatan zamah.

Ukoliko se bavite kreiranjem sadržaja na računaru (dizajniranjem, programiranjem, obradom fotografija, videa ili zvuka…), verovatno ste razmišljali o korišćenju laptopa u te svrhe, ali vas je možda brinulo da li su performanse dovoljno dobre. A možda već imate laptop, ali vam treba nešto moćnije. Obradovaće vas informacija da su se pojavili laptopovi koji nude neverovatan skok u performansama, pre svega zahvaljujući veštačkoj inteligenciji.

Savršen laptop za kreatore

Kao primer odličnog laptopa za kreatore sadržaja odabrali smo ASUS ProArt P16 (H7606). Namenjen je ljudima koji ne prihvataju kompromise i traže najbolje što mobilni uređaj može da ponudi. Odlikuje ga veliki 4K ASUS Lumina OLED ekran dijagonale 16 inča, sa neverovatnom preciznošću u prikazu boja (Delta E<1), 100% DCI-P3 kolor gamutom i Pantone validacijom. Osetljiv je na dodir i prepoznaje do 4096 nivoa pritiska, pa ga možete koristiti i uz pomoć stylus-a. Uz sve to, zaštićen je Corning Gorilla staklom. Ukratko, teško da možete naći bolji ekran od ovoga na tržištu laptopova. Ono po čemu se takođe izdvaja od konkurencije je i najnoviji AMD Ryzen AI 9 procesor serije 300. Ovaj procesor ima NPU (deo zadužen za veštačku inteligenciju) koji pruža do 50 TOPS-a, što je više od svih drugih dostupnih mobilnih procesora. Dolazi sa do 64 GB RAM memorije, NVIDIA GeForce RTX 4070 grafičkom kartom i SSD-om kapaciteta 2 TB. Ovako moćna konfiguracije i više nego dovoljna i za najzahtevnije korisnike. Važno je napomenuti da ProArt P16 spada u malobrojnu grupu Copilot+ PC laptopova, pa će korisnici, nakon besplatne nadogradnje na najnoviju verziju Windowsa koja će stići pre kraja godine, moći da uživaju u novim AI funkcijama.

Brže i lakše nego ikada pre

Šta tačno nudi veštačka inteligencija u ovom trenutku? Pre svega, mnogi zadaci koji su ranije trajali dugo i predstavljali ogroman napor za laptop, kao što su obrada videa ili velikog broja fotografija, sada mogu da se završe mnogo brže i uz manji utrošak energije. Sada ne morate biti blizu utičnice da bi posao završili na vreme, već sve možete obaviti u pokretu, gde god da ste. Osim toga, zadaci kao što je uklanjanje pozadine sa slika ili videa se obavljaju mnogo precizniji jer AI omogućava bolje analiziranje izvornog materijala.

MuzeTree i StoryCube

ASUS uz ovaj laptop daje dve svoje korisne AI aplikacije. MuzeTree omogućava generisanje slika uz pomoć veštačke inteligencije. Možete opisati šta želite, a možete i nacrtati skicu pomoću koje će program generisati baš ono što vam treba. Za razliku od online servisa koji nude sličnu uslugu, MuzeTree je besplatna, ne čekate na izvršenje zadataka i možete je koristiti i kada nemate pristup internetu. StoryCube koristi veštačku inteligenciju da automatski organizujete i klasifikujete vaše digitalne fotografije ili video zapise. Imate hrpu fotografija i snimaka, koje već godinama pokušavate da sortirate, ali nemate vremena? Neka StoryCube to uradi umesto vas. Nakon toga će pretraga fajlova biti lakša i preciznija, što će vam uštedeti mnogo vremena. AI će grupisati fotografije po tome ko ili šta se nalazi na njima, a ako je prilikom fotografisanja zabeležena i lokacija, StoryCube vam može prikazati na mapi gde je to bilo.

Savršena kontrola

Postoje i drugi laptopovi koji imaju dobre performanse, ali ASUS nudi nešto se ne može naći na laptopovima drugih proizvođača. ProArt P16 poseduje DialPad, inovativni kontroler ugrađen u tačped, koji vam omogućava da radite neuporedivo brže. Ne samo da možete lako promeniti veličinu četkice, providnost sloja ili zumirati, već imate i veoma preciznu kontrolu. Prateći softver pod imenom Creator Hub vam daje potpunu kontrolu nad DialPad-om, pa njegove funkcije možete prilagoditi svojim potrebama i omiljenim aplikacijama.

Ključne prednosti U odnosu na starije laptopove i one nove koji nemaju AI mogućnosti, ProArt P16 nudi mnogo bolje performanse, pri čemu je i energetski efikasniji, pa mu baterija pod opterećenjem traje mnogo duže. Kada se poredi sa laptopovima slične konfiguracije, odnosi ubedljivu pobedu, jer DialPad omogućava brži rad, a za sve one koji zarađuju radeći na svom laptopu to znači i više novca i više vremena za sebe, prijatelje i porodicu. Ukratko, dobitna kombinacija. Mnogo više detalja o ASUS ProArt P16 (H7606) laptopu, ceni i gde kupiti, možete naći ako kliknete OVDE.

