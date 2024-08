Možete (i trebalo bi) da prestanete da punite svoj telefon kada dostigne 80 procenata

Punjenje telefona pre spavanja i ostavljanje da se puni preko noći je noćni ritual za mnoge od nas. Međutim, za dugoročno zdravlje baterije, bolje je da ne dostignete 100 procenata svaki put kada punite telefon.

Kako osigurati da baterija vašeg Android pametnog telefona ostane u dobrom stanju

Sa tim na umu, proizvođači telefona su počeli da dodaju tehnologiju koja pažljivije upravlja punjenjem baterije. U slučaju Android uređaja, to znači mogućnost dobijanja prilagođenih upozorenja na određenim tačkama punjenja, kao što je 80 procenata. Imate nekoliko različitih opcija, u zavisnosti od marke i modela vašeg telefona. Fokusiraćemo se na Google Pixel i Samsung Galaxy telefone, ali ako imate drugi tip uređaja, možda postoji nešto slično što možete uraditi. Takođe možete podesiti punjenje do 80 procenata na vašem iPhone-u.

Nauka o nepotpunom punjenju telefona

Potpuno je bezbedno puniti telefon do 100 procenata svaki put kada priključite punjač, i nećete ga pokvariti niti izazvati eksploziju. Međutim, zbog načina na koji funkcionišu litijum-jonske baterije, za njihovo dugoročno zdravlje, nešto oko 80-85 procenata je idealno kada se radi o maksimalnom iskorišćenju. U suštini, to je samo proces hemijskog starenja, i o tome pričaju Samsung, Apple i drugi kada je reč o njihovim uređajima. Ako još punite telefon kada je njegova baterija već puna, to je kao da sipate više vode u već natopljenu sunđer, što znači da će se baterija brže istrošiti. Uloga baterije je da skladišti električnu energiju kao hemijsku energiju dok ne bude spremna da se ponovo koristi kao električna energija, a moderni uređaji koriste punjive baterije koje se mogu koristiti više puta (zamislite da morate menjati bateriju na vašem pametnom telefonu svaki put kada se isprazni). Međutim, ta sposobnost punjenja postepeno se smanjuje tokom vremena. Prenos energije od baterije do pametnog telefona i nazad uglavnom upravljaju elektroni, a sprečavanje potpunog punjenja (ili potpunog pražnjenja) prečesto smanjuje deo “stresa” na elektronima. Na kraju, to znači da više energije koju baterija skladišti stiže do vašeg telefona. Tokom godina, litijum-jonske baterije i telefoni na koje su povezani postali su bolji u upravljanju ovim stresom i ograničavanju njegovog uticaja. Međutim, i dalje postoje koraci koje možete preduzeti kako biste održali bateriju telefona u zdravijem stanju duže vreme – a ograničavanje punjenja do 100 procenata je jedan od tih koraka.

Podešavanje

Ako koristite Pixel telefon, otvorite Settings, zatim tapnite na Battery i Adaptive Charging. Omogućavanje ove funkcije znači da će vaš telefon učiti iz vaše rutine i puniti bateriju do kraja samo kada je to zaista potrebno (na danima kada obično provodite ceo dan ili duže bez ponovnog punjenja, na primer).

Na Galaxy telefonima, ako izaberete Battery, zatim Battery protection iz Settings-a, videćete istu Adaptive opciju. Takođe možete izabrati Maximum, što znači da vaš telefon nikada neće puniti iznad 80 procenata – pa imajte to na umu kada odlučujete kada da prebacite u ovaj režim.

Druga opcija na Galaxy telefonima je da nastavite sa normalnim punjenjem, a zatim dobijete upozorenje kada dostigne 80 procenata – kako biste odlučili da li ćete nastaviti punjenje ili ne. Da biste počeli, otvorite Settings, zatim tap Modes and Routines. Tapnite na + (plus) dugme u gornjem desnom uglu da kreirate novu rutinu.

Izaberite Battery level kao okidač, i podesite rutinu da se aktivira kada nivo dostigne 80 procenata ili više. Za akciju koju treba preduzeti, izaberite Notifications i Show custom notification – tada možete kreirati svoje upozorenje koje će se oglasiti kada vaš telefon dostigne nivo od 80 procenata. Takođe možete samo uključiti zvuk preko Zvuci i vibracije.

Ova opcija za podešavanje rutine je ekskluzivna za Samsung Galaxy telefone. Ako koristite drugi Android uređaj, možete probati aplikaciju kao što je besplatni Battery Guru iz Play Store-a: Izaberite Informacije o bateriji sa glavnog ekrana, zatim Alarm za nivo baterije, i možete dobiti upozorenja kada su određeni nivoi punjenja dostignuti na vašem uređaju.

Izvor: Popsci

Podelite s prijateljima

Tweet