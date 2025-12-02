Možete pitati aplikaciju Google Gemini da li je slika generisana pomoću veštačke inteligencije – hvala alatu SynthID

Nova funkcija unutar Google Gemini aplikacije omogućava korisnicima da učitaju bilo koju sliku i jednostavno postave pitanje: „Da li je ova slika generisana pomoću veštačke inteligencije?“ Odgovor je zasnovan na alatu SynthID, koji detektuje digitalni potpis umetnut od strane Google-a ili procenjuje verovatnoću da je slika stvorena AI-jem. Ova opcija je nova u sklopu Google AI alata i predstavlja korak napred u identifikaciji i transparentnosti slika stvorenih veštačkom inteligencijom.

Detekcija i transparentnost slika: šta funkcija donosi korisnicima

Kada u aplikaciji Google Gemini dodate sliku — preko menija „+“ i opcije „Files“ ili „Gallery“ — potom u polje za unos otkucate pitanje tipa „Da li je ova slika AI generisana?“ i pošaljete, aplikacija pokreće proces detekcije. Prvo proverava postoji li SynthID oznaka ili vodeni žig koji Google koristi za svoje AI-algoritme. Ako ga pronađe, prikazuje odgovor zasnovan na kontekstu slike i njenoj istoriji obrade.

Do danas je Google pomoću SynthID alata markirao više od 20 milijardi slika koju je generisala vlastita AI platforma. Za slike generisane putem besplatnih ili Google AI Pro verzija automatski ostaje vidljiv žig („sparkle“) koji označava da je sadržaj kreiran AI-modelom. Međutim, za korisnike Google AI Ultra plana žig više neće biti prikazan — taj korak ukazuje na kompromis između transparentnosti i profila korisnika.

Funkcija ima ograničenja. Na primer, kad tester pokušao da potvrdi sliku napravljenom putem drugog alata (koji ne koristi SynthID oznake), Gemini je mogla samo da proceni da li je slika najverovatnije AI-stvorena — ali nije mogla da potvrdi s apsolutnom sigurnošću. To pokazuje da dok je sistema za detekciju napredan, još uvek nije univerzalan i pokriva samo sadržaj koji ima SynthID marku ili je jasno upućen.

Za korisnike, ova opcija znači dodatni sloj kontrole nad slikama koje vide ili primaju — naročito u eri kada su deep-fake fotografije i lažne vizualne informacije sve češće. Sada postoji prilika da brzo proverite poreklo slike i dobijete odgovor koji može pomoći da razlikujete pravi sadržaj od onog koji je stvoren automatizovanim procesom.

Izvor: TechRadar