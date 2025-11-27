Mozilla će dodati „AI prozor“ u Firefox

Otvoreni internet pregledač naglašava kontrolu korisnika uz AI alatke koje se uključuju po želji.

AI Window

Mozilla radi na novom alatu za Firefox pod nazivom AI Window. To će biti poseban, opcioni prostor u okviru pregledača u kojem korisnici mogu razgovarati sa AI asistentom. Zatim i dobijati pomoć tokom surfovanja. Cilj ovog projekta deluje kao pokušaj da se korisnicima pruži veća kontrola nad tim kada i kako žele da koriste veštačku inteligenciju.

AI Window će biti dodatna opcija uz standardni Firefox prozor i Private Window, koji će i dalje nuditi pojačanu privatnost. Funkcija je još u fazi razvoja. Zainteresovani se mogu prijaviti preko Mozilla bloga da među prvima isprobaju alat i pruže povratne informacije.

Ugrađeni AI u pregledače trenutno je jedna od glavnih tema u tehnološkoj industriji praktično svaka kompanija koja pravi pregledač ili AI rešenja vodi neku vrstu trke u pravcu najbolje integracije. Mozilla nije imuna na taj trend. Ranije ove godine predstavila je i iOS alat za Firefox koji omogućava korisnicima da protresu telefon kako bi dobili AI-generisani rezime veb-stranice.

Izvor: Engadget