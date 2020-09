Mozilla: Istorija pretraživanja može da posluži za identifikaciju korisnika

U nedavno objavljenoj studiji može da se pročita da su zaposleni u kompaniji Mozilla informacije o korisnicima tumačili na osnovu istorije pretraživanja interneta, budući je utvrđeno da korisnici imaju jedinstvene navike kada je ova aktivnost u pitanju. Takvi podaci su dragoceni za online oglašivače, jer im se na taj način omogućava da formiraju precizne ciljne grupe i tako bolje plasiraju marketinške sadržaje.

Ovako kreirani profili korisnika mogu da se koriste za praćenje i utvrđivanje identiteta korisnika, čak i preko malih uzoraka podataka koji su u vezi sa pretraživačkim navikama. Pomenuta studija sprovedena je da bi se razbio mit o tome da podaci o istoriji pretraživanja interneta nisu korisni online oglašivačima, a ponela je naslov “Replication: Why We Still Can’t Browse in Peace: On the Uniqueness and Reidentifiability of Web Browsing Histories“.

Nova studija osmišljena je kao nastavak jednog starijeg istraživanja koje je sprovedeno 2012. godine, kada su ispitivanje navike pretraživanja 380 hiljada korisnika.

U novoj studiji su ispitivani podaci 52 hiljade korisnika, a prikupljani su direktno iz Firefox pregledača. Zaključeno je da je 99% profila koji su kreirani na ovaj način bilo jedinstveno, što znači da su više nego korisni za precizno identifikovanje potencijalnih klijenata.

Izvor: ZDNet

Podelite s prijateljima

Tweet