Mozilla testira besplatan VPN u Firefoxu

Mozilla je započela testiranje besplatnog VPN-a direktno integrisanog u Firefox browser. Ova funkcija je trenutno dostupna ograničenom broju korisnika u okviru Firefox Test Pilot programa. Cilj je omogućiti korisnicima jednostavan način zaštite privatnosti prilikom surfovanja internetom, bez potrebe za instalacijom dodatnih ekstenzija ili aplikacija.

VPN (Virtual Private Network) tehnologija omogućava korisnicima da sakriju svoju stvarnu IP adresu i šifruju internet saobraćaj, čime se povećava sigurnost i privatnost prilikom korišćenja interneta. Integracija VPN-a direktno u Firefox može značiti značajnu prednost u odnosu na konkurentske browsere koji ovu funkcionalnost nude putem dodatnih ekstenzija.

Mozilla je poznata po svom angažmanu na zaštiti privatnosti korisnika, a ovaj korak predstavlja nastavak njihovih napora da obezbede sigurnije i privatnije internet iskustvo. Korisnici koji učestvuju u testiranju mogu pružiti povratne informacije koje će pomoći u daljem razvoju i poboljšanju ove funkcije.

Očekuje se da će, ukoliko testiranje bude uspešno, besplatan VPN biti dostupan širem broju korisnika u budućnosti. Međutim, tačan datum kada će ova funkcionalnost postati široko dostupna još uvek nije potvrđen.

Izvor: Cnet