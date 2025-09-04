MrBeast želi telefonsku kompaniju

MrBeast, dvadesedsedmogodišnji popularni jutjuber poznat po svojim razrađenim izazovima i poklonima, ulazi u novu sferu: Navodno pokreće sopstvenu telefonsku kompaniju.

Prema Business Insider-u, koji je pregledao procurele investitorske materijale, MrBeast planira da pokrene uslugu mobilne telefonije sledeće godine. Business Insider je takođe izvestio da MrBeast i rukovodioci kompanije Beast Industries razmatraju fintech i mobilne igre.

Novi plan jutjubera uključuje osnivanje virtuelnog mrežnog operatera mobilne telefonije (MVNO), strategije koja podrazumeva nuđenje usluga mobilne telefonije koristeći postojeće mreže velikih kompanija poput AT&T, T-Mobile i Verizon. Partnerstvom sa jednim od ovih operatera, MrBeast može da pruži pristupačne cene i dobru uslugu bez visokih troškova izgradnje mobilne mreže samostalno.

Ovo je slično taktikama koje koriste druge poznate ličnosti, poput Rajana Rejnoldsa i Mint Mobile-a, koji je prodat T-Mobile-u za oko 1,35 milijardi dolara. T-Mobile pruža MVNO rešenje i ranije je sarađivao sa MrBeast-om.

Predstojeći poduhvat je deo MrBeast-ove šire strategije za proširenje njegovog brenda, koja uključuje prehrambene kompanije Feastables i Lunchly, kao i liniju igračaka. Ova nova telefonska kompanija mogla bi pomoći njegovom poslu da dostigne profitabilnost. Iako MrBeast ima ogromnu bazu obožavalaca sa oko 430 miliona YouTube pretplatnika, njegov medijski posao nije profitabilan.

Prošle godine, MrBeast-ov sporedni posao, Feastables, generisao je oko 250 miliona dolara prodaje i preko 20 miliona dolara profita, prema Bloomberg-u. U međuvremenu, njegov medijski posao, koji uključuje njegov YouTube kanal i rijaliti šou na Prime Video-u, izgubio je skoro 80 miliona dolara.

Izvor: TechCrunch