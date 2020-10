Mreža koju je nemoguće hakovati

BT i Toshiba su postavili kvantnu mrežu koju je nemoguće hakovati.

BT i Toshiba su primenili optičku mrežu koja šifrira podatke pomoću kodiranih svetlosnih čestica

Mreža koja koristi strimove fotona za šifrovanje osetljive komunikacije. Probno ispitivanje mreže, koja je prva ove vrste u Velikoj Britaniji, preneće podatke između dva inženjerska postrojenja u Bristolu, koristeći ključeve za šifrovanje koji se prenose kao „kodirane“ čestice svetlosti. Mreža od 6 kilometara koja povezuje National Composites Centre (NCC) i Centre for Modelling and Simulation (CFMS) koristiće Toshibinu Quantum Key Distribution (QKD) za osiguranje saobraćaja podataka koji se šalje između dve lokacije putem BT-ove Openreach optičke infrastrukture. QKD se koristi za distribuciju tajnih digitalnih ključeva, koji se mogu koristiti zajedno sa algoritmom za enkripciju i to bilo za kriptovanje ili za autentifikaciju kodiranih informacija.

Tehnološko rešenje koje su razvili BT i Toshiba omogućava prenos kvantnih ključeva i mrežnih podataka u fotonskom strimu duž istog optičkog kabla, koristeći tehniku koja se naziva multipleksiranje. Ova tehnologija bi mogla da omogući slanje kvantno šifrovanih podataka na udaljenost do 120km. U najavi je prvo razmeštanje QKD u Velikoj Britaniji. Međutim, Toshiba je testirala svoju tehnologiju i u Japanu i u SAD-u, gde se QKD koristi za obezbeđivanje osetljivih podataka za organizacije zdravstvene i finansijske službe.

U QKD, svaki bit ključa je kodiran na jedan foton. Kvantna teorija nalaže da, ako neko pokuša da pročita kodirano stanje jednog fotona, ono se odmah menja. To – bar u teoriji – čini da je QKD gotovo nemoguće hakovati. U isto vreme, jer se QKD zasniva na zakonima fizike, a ne matematike, moćni računari sutrašnjice ne mogu ga slomiti, rekao je Dr Andrew Shields šef za kvantnu tehnologiju u Toshiba Europe. „Proći će neko vreme dok ne budemo imali veliki kvantni računar, ali ako imate informacije koje treba da ostanu poverljive nekoliko godina, onda je važno da su danas šifrovane na način koji u budućnosti neće moći da bude hakovan.“

Još jedan novi element ispitivanja BT i Toshiba je taj što koristi standardno fiberoptičko rešenje koje isporučuje BT Openreach, a na njemu je instaliran QKD. Multipleksiranje filtrira digitalni šum uzrokovan uobičajenim signalima podataka i omogućava slanje i kvantnih signala i podataka konvencionalne mreže istim kablom, što znači da nije potrebna dodatna infrastruktura. Ovo bi moglo ponuditi isplativo rešenje za telekom operatore koji se nadaju da će uvesti kvantnu kriptografiju u svoje mreže ili za one koji žele da je ponude kao uslugu kupcima usmerenim na privatnost.

