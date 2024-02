MSN Messenger, Zune, i još mnogo toga: Microsoft Graveyard odaje počast penzionisanim kreacijama tehnološkog diva

Microsoft je stara (barem u tehnološkim terminima) kompanija – i veoma uspešna, ali svaki proizvod koji napravi nije nužno i uspeh.

Microsoft Graveyard, za sećanja na prošle kreacije Microsoft-a

Za svaki Windows 7, postoji Games for Windows Live. Za svaki Microsoft Office, tu je i Clippy. Kako bi pomogli ljudima da se prisete i ponovo dožive sećanja na proizvode Microsoft-a koji su prošli, grupa programera i zaljubljenika u tehnologiju napravila je open-source sajt nazvan Microsoft Graveyard.

Ako vam ovo zvuči poznato, to je verovatno zato što ste možda naišli na Killed by Google, sličan sajt koji je napravio Cody Ogden, još jedan programer i zaljubljenik u tehnologiju, ali za zastarele i obustavljene Google proizvode. Ogden je napravio analogan sajt za Microsoft proizvode nazvan Killed by Microsoft, što je snažno inspirisalo stvaranje Microsoft Graveyard-a.

Dobrodošli na (neoficijelno) groblje Microsoft-a

Na Microsoft Graveyard-u možete pregledavati različite proizvode, usluge, aplikacije i druge kreacije koje je Microsoft lansirao, a zatim odbacio – kako softver, tako i hardver.

Ima mnogo toga za razmišljanje, jer su mnogi ljudi koji su koristili računare ili mobilne proizvode tokom svog života verovatno naišli barem na nekoliko njih i takođe ima puno toga da se nauči o mnogim pokušajima inovacija Microsoft-a kroz godine (unosi na Microsoft Graveyard-u su u hronološkom redosledu).

Neoficijalni arhiv obustavljenih Microsoft proizvoda napravljen je od strane Victora Frye-a i zajednice entuzijasta Microsoft-a, a lansiran je prošle nedelje. Grupa naziva sajt “projektom strasti izgrađenim zato što smo sa ljubavlju koristili mnoge od ovih proizvoda pre njihove prerane smrti.” Možete pročitati o proizvodima poput MSN Messengera, Kinect-a, i mnoge druge. MSN Messenger (poznat i kao Live Messenger) bio je program za instant poruke koji se koristio na mnogim računarima tokom ranih faza interneta onakvog kakvog ga sada poznajemo, a Kinect je bio kontroler za igranje sa detekcijom pokreta koji je ugašen prošle godine.

Prošetajte se sopstvenom stazom sećanja da pročitate o stvarima poput Windows Phone-a, Zune-a, nedavno “preminule” Cortane, Clippy-ja, i mnogih drugih. Svaki unos ima naslov sa imenom proizvoda koje vodi do stranice na kojoj možete pronaći više detalja o njemu (ponekad Wikipedia stranica). To prati životni vek proizvoda i pasus sa opisom proizvoda.

Posetite sajt i sami se uverite, možda čak i učestvujte

Kada posetite sajt, možda ćete primetiti da su prva četiri unosa datirana u budućnosti, a ikone su kovčezi umesto nadgrobnih spomenika. To ukazuje na Microsoft proizvode koji će se uskoro pridružiti ostalim obustavljenim “mrtvim” proizvodima na listi. To uključuje proizvode poput Windows 10 (koji i dalje dobija manje ispravke i ažuriranja), Xbox 360 prodavnice, i druge.

Ako vas to intrigira, pozivamo vas da sami proverite Microsoft Graveyard. Kako je to open-source projekat na GitHub-u, zapravo možete učestvovati u kompajliranju, doprinositi i održavati sajt. Takođe možete pratiti trenutni razvoj projekta i ažuriranja na Threads.

Izvor: Techradar

