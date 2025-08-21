MSNBC postaje – My Source News Opinion World

MSNBC će uskoro izgledati – i zvučati – mnogo drugačije. Kablovska novinska mreža uskoro će promeniti ime na „ My Source News Opinion World “ (MS NOW) i ukinuti svoj logo pauna, prema izveštaju Deadline.

Promena dolazi u trenutku kada Komkast, koji je vlasnik NBCUniverzala, planira da izdvoji svoje kablovsko poslovanje, uključujući mreže poput MSNBC, CNBC, USA, Oksigen i E!, u novu kompaniju pod nazivom Versant. U dopisu koji je Dedlajn video, predsednica MSNBC-a Rebecca Kutler je rekla zaposlenima da je, kao deo tranzicije, NBCUniverzal odlučio da MSNBC-u treba „novi, poseban identitet“.

MSNBC je prvobitno pokrenut 1996. godine kao zajedničko preduzeće između Microsoft i NBC News, iako je tehnološki gigant prodao svoj većinski udeo u mreži 2005. godine i okončao svoje veb partnerstvo 2012. godine. Mreža je koristila logo pauna povezan sa NBC-om skoro tri decenije. Pored toga, Dedlajn izveštava da će CNBC zadržati svoje ime, ali će takođe ukinuti logo pauna.

Kutler je dodao da rebrendiranje neće uticati na izveštavanje MSNBC-a. „Budućnost našeg uspeha nije vezana za ostanak u NBC porodici i korišćenje pauna kao dela našeg identiteta“, napisao je Kutler, prema Dedlajnu. „Iako će se naše ime promeniti, ko smo i šta radimo se neće.“

Izvor: TheVerge