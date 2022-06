mts eFakture – prvi korak ka digitalizaciji poslovanja

Prelazak na poslovanje putem mts eFakture za mnoga preduzeća biće ujedno i početak procesa digitalizacije. Za razliku od tradicionalnog načina slanja (npr. štampani ili PDF format), eFaktura zapravo predstavlja elektronski zapis fakture koji se izdaje, prima, obrađuje i arhivira isključivo elektronskim putem, u skladu s propisanim formatom i standardom.

Kako je predviđeno zakonskom regulativom i držeći korak sa svetskim trendovima, mts je u saradnji s partnerskom kompanijom obezbedio poslovno rešenje za eFakture zasnovano na Banqup-u, inovativnoj digitalnoj platformi koja pripada najvećoj integrisanoj evropskoj mreži za fakturisanje, koja preduzetnicima omogućava da izuzetno lako i jednostavno upravljaju digitalnom administracijom i fakturisanjem.

Ova platforma omogućava bezbedno kreiranje, razmenu i arhiviranje faktura putem računara, pametnog telefona ili tableta, i dostupna je na mobilnim uređajima s Android i iOS operativnim sistemima. Pored toga što čuva i sva nefinansijska dokumenta preduzetnika, ona pruža jasniji pregled poslovne administracije i donosi uštede u vremenu.

Kako mts eFakture olakšava poslovanje?

Pre svega, usluga mts eFakture znatno ubrzava ceo proces, budući da je potrebno samo 60 sekundi za kreiranje tačne prodajne fakture. Korisnicima je olakšano praćenje statusa roka plaćanja koje se odvija u realnom vremenu, uz brz pregled faktura koje dospevaju ili kasne.

Bezbednost je uvek od ključnog značaja, tako da je na raspolaganju i bezbedno arhiviranje svih finansijskih dokumenta koja se čuvaju putem ove platforme 24/7 zahvaljujući digitalnoj arhivi. Primanje i upravljanje ulaznim fakturama, u posebnom odeljku „Obaveze”, korisnicima omogućava rad s ulaznim fakturama uz mnoštvo obezbeđenih funkcionalnosti (ulaz fakture u sistem putem API veze, delegirane mejl adrese, prevlačenjem i optičkim očitavanjem fakture uz mogućnost prihvatanja, odbijanja, čuvanja, brisanja i izmene faktura).

Obezbeđen je, takođe, i pregled svih kupaca i dobavljača, odnosno njihov unos iz postojećih šifarnika, ručno ili automatsko kreiranje prilikom pristizanja dokumenata. U posebnom odeljku „Dokumenta” omogućeno je čuvanje svih dokumenata koja nisu fakture ili knjižna odobrenja. Na ovaj način, znatno je olakšan pregled kompletne nefinansijske dokumentacije.

Koje su prednosti mts eFakture?

Prelazak na elektronsko fakturisanje je neminovan proces kako za javni, tako i za privatni sektor. Upravo mts eFakture, kao inovativno, jednostavno i pouzdano rešenje nudi optimalan način za prelazak na digitalno računovodstvo, znatno olakšavajući upravljanje finansijama nekog preduzeća.

Kanali za slanje putem eFakture ‒ Korisnicima su ponuđeni različiti kanali za slanje fakture ‒ putem mejla, kroz Banqup platformu i kroz državni sistem elektronskih faktura. Naime, Banqup prepoznaje da li primalac fakture ima otvoren nalog na državnom sistemu eFaktura (SEF) i, ukoliko je to slučaj, automatski je prosleđuje ka sistemu.

Kanali za prijem faktura ‒ Sve ulazne fakture se nalaze na jednom mestu, nezavisno od formata u kom su poslate. Fakture koje nisu dostavljene u digitalnom formatu (poslate poštom ili u PDF ili .jpg formatu) mogu lako da se uvežu u Banqup platformu, odnosno platforma omogućava digitalno automatsko očitavanje dokumenta (OCR ‒ Optical Character Recognition) i pretvaranje fakture u digitalni format.

Olakšana i pregledna administracija ‒ Platforma je intuitivna, laka za korišćenje i nudi pregledan status svih obaveza i potraživanja. Ilustracije radi, u sekciji „Podešavanja”, na jednom mestu, korisnici sami mogu da upravljaju katalogom proizvoda, podešavaju izgled fakture, definišu ili promene broj računa koji žele da bude prikazan na fakturama, definišu odobrenje ulaznih faktura od određenih dobavljača, dodele različita ovlašćenja korisnicima unutar kompanije, definišu kada da dobiju obaveštenja o dospeću faktura, a dostupne su i druge funkcionalnosti. Zahvaljujući naprednom sistemu izveštavanja, taj proces se može podešavati u skladu s potrebama korisnika.

Veza s računovođom ‒ Ovo digitalno rešenje unapređuje i pojednostavljuje komunikaciju s računovođom, tako što mu se putem mejla automatski prosleđuju sve prihvaćene fakture, čime se znatno štedi vreme i olakšava komunikacija. Istovremeno, računovođi se višestruko pojednostavljuje komunikacija ka njegovim klijentima ukoliko koristi ovo rešenje.

Mobilna aplikacija ‒ Korišćenje Banqup aplikacije na mobilnim uređajima, bez obzira na operativni sistem, čini ovo rešenje svojevrsnom „kancelarijom u džepu”, pošto korisnik pristupa svojim fakturama i time ostvaruje potpunu kontrolu nad svojim finansijama u svakom trenutku, gde god da se nalazi.

Dostupnost ‒ Banqup je korisnicima dostupan 24/7, 365 dana u godini.

Uvek dostupna usluga

Usluga mts eFakture dostupna je poslovnim korisnicima na već dobro poznatoj adresi www.oblaci.rs, na jedinstvenom mts cloud portalu. Korisnicima je omogućeno da putem tog portala samostalno kupuju usluge, uz jednostavan pregled i potpunu kontrolu. U toku je promotivna ponuda, do kraja juna, do kada korisnici imaju priliku da besplatno otvore neograničen broj naloga i obrade do 2.000 pojedinačnih dokumenata.

Digitalizacija će čitav poslovni proces učiniti mnogo jednostavnijim i pametnijim. Na korisnicima je da izaberu softver provajdera za digitalnu administraciju koji će im pojednostaviti obradu faktura i ponuditi automatski finansijski pregled. Prelazak na digitalnu administraciju jeste prava odluka za sve korisnike koji žele da uštede vreme, kao i da besprekorno i bezbedno obavljaju sve administrativne procese. Usluga mts eFakture, zasnovana na Banqup platformi, predstavlja upravo takvo rešenje koje će im omogućiti siguran iskorak u proces digitalne transformacije.

