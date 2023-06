Multiplayer verzija Last of Us mora još da se razvija pre izlaska

Naughty Dog je objavio da je tim shvatio da mu je potrebno više vremena za lansiranje multiplayer verzije The Last of Us. Kao takvo, sada se čini malo verovatnim da ćemo čuti mnogo o igri tokom Summer Game Fest-a 8. ili 14. juna, što je 10. godišnjica od kako je The Last Of Us stigao na PS3.

Naughty Dog radi na još jednom naslovu

Ubrzo nakon što je Naughty Dog objavio svoju izjavu, Bloomberg je objavio izveštaj pozivajući se na više neimenovanih izvora koji su rekli da studio preispituje održivost multiplayer projekta. U izveštaju se tvrdi da projekat nije otkazan, ali su mnogi programeri koji su radili na njemu raspoređeni na druge projekte.

Sony je takođe navodno zatražio od svog drugog studija, Bungie, da proceni rad koji je Naughty Dog uradio na svojoj neimenovanoj multiplayer igri za Last of Us. Bungie je naveo da sumnja u to da li igra može zadržati igrače angažovane tokom dužeg vremenskog perioda. Takođe, Naughty Dog već neko vreme ima još jednu igru u izradi, ali nije jasno da li će ovaj naslov za jednog igrača nastaviti glavnu priču The Last of Us.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet