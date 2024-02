Musk će svedočiti u istrazi SEC-a o preuzimanju Twittera

Musk i SEC sada imaju nedelju dana da se dogovore o vremenu i mestu za svedočenje.

Musk se nije pojavio na saslušanju u septembru

Prema izveštajima Reuters-a, federalni sud je, kao nastavak privremenog rešenja donetog u decembru, naložio Musk-u da se pridržava poziva Komisije za hartije od vrednosti SAD-a. Musk sada mora ponovo da svedoči u istražnom postupku o njegovom preuzimanju Twitter-a.

Prema nalogu, koji je podnet na kalifornijskom sudu, Musk i SEC sada imaju nedelju dana da dogovore vreme i mesto za njegovo pojavljivanje ili će to biti odlučeno umesto njih. SEC istražuje Musk-ovo preuzimanje Twitter-a 2022. godine zbog zabrinutosti zbog njegovog kašnjenja u otkrivanju udela u Twitter-u.

Nalog dolazi nakon što se Musk nije pojavio na saslušanju u septembru. Zatim, kasnije je odbio da prisustvuje ponovno zakazanom saslušanju. To je zatim dovelo do tužbe SEC-a. Sudija za savezne prekršaje Laurel Beeler stala je na stranu SEC-a nakon što je Musk pokušao da ospori poziv. Musk je tvrdio da SEC traži irelevantne informacije i da je to uznemiravanje, jer je već dva puta bio saslušan.

Međutim, SEC tvrdi da je došao do novih dokumenata u vezi sa istragom i ima dalja pitanja za vlasnika X-a. Takođe, Musk je tvrdio da poziv prelazi ovlašćenja SEC-a jer ga je izdao službenik imenovan od strane direktora odeljenja za sprovođenje SEC-a. Beeler je odbacila ove argumente i presudila da je poziv validan.

