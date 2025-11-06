Musk hoće svoju istinu i svoju Wikipediju

Kupi sve što želiš i napravi sve što ti padne na pamet.

Musk je pokrenuo Grokipediu tj svoju verziju Wikipedije. Sajt oponaša minimalistički stil i reference koje podsećaju na Wikipediju.

Za sada je Grokipedia daleko manja i ima tek nešto više od 800.000 članaka u poređenju sa 7 miliona Wikipedije.

Korisnici mogu da šalju primedbe ili da ukazuju na greške ukoliko ih primete. Ali Musk tvrdi da je istina, istina i samo istina cilj njegove Wikipedije koju prema njegovom viđenju stvari kontrolišu levičarski aktivisti.

Javnost je kao i uvek podeljena. Neki smatraju da Musk preteruje dok ga drugi podržavaju. Mnogi ukazuju da je Wikipedija širila razne dezinformacije o Covid 19 ali i drugim važnim pitanjima dok je Grokipedia otvorila prostor za diskusiju i različito mišljenje.

Izvor: cnn.com