Musk i bivši rukovodioci Twittera postigli dogovor o tužbi vrednoj 128 miliona dolara

Bivši čelnici društvene mreže mogli bi ipak da dobiju svoje otpremnine.

Elon Musk i bivši izvršni rukovodioci Twittera postigli su dogovor o poravnanju tužbe vredne oko 128 miliona dolara. Tužbu su bivši direktor Parag Agrawal, finansijski direktor Ned Segal, pravna direktorka Vijaya Gadde i generalni savetnik Sean Edgett podneli zbog neisplaćenih otpremnina.

Dogovor, čiji iznos nije otkriven, zavisi od „određenih uslova“ koji treba uskoro da budu ispunjeni, prema dokumentima suda u Kaliforniji.

Rukovodioci su tvrdili da ih je Musk otpustio odmah po zatvaranju kupovine Twittera od 44 milijarde dolara 2022. godine, kako bi izbegao isplatu otpremnina i akcijskih bonusa.

Ova tužba označava kraj dugog sudskog procesa koji je usledio nakon Muskovog pokušaja da se povuče iz kupovine Twittera. To je kompanija uspela da spreči sudskim putem. Preuzimanje Twittera bilo je praćeno oštrim merama štednje, uključujući masovna otpuštanja i prestanak plaćanja kirija za kancelarije.

Ako Musk ispuni dogovorene uslove, slučaj će biti konačno zatvoren u suprotnom, postupak se nastavlja 31. oktobra.

Izvor: Engadget