Musk: pad prodaje Tesle i Optimus najave

Generalni direktor Ilon Musk predvideo je da će roboti Optimus, koji još nisu stigli na tržište, na kraju činiti više od tri četvrtine vrednosti njegovog proizvođača automobila.

U objavi na X Musk je napisao: „~80% vrednosti Tesle biće Optimus.“ Sredinom 2024. godine, Musk je predvideo da će roboti Optimus jednog dana pretvoriti Teslu u kompaniju od 25 biliona dolara, što je bilo jednako više od polovine ukupne vrednosti S&P 500 u vreme njegovog komentara.

Sa Teslom usred višekvartalnog pada prodaje zbog konkurencije jeftinijih kineskih konkurenata, starenja ponude električnih vozila i Muskove zapaljive političke retorike i angažovanja u Trampovoj administraciji, najbogatija osoba na svetu pokušava da ubedi Wall Street da gleda u budućnost. Za Teslu, taj san se vrti oko sveta ispunjenog robotaksijima i humanoidnim robotima, pokretanim veštačkom inteligencijom.

„Važno je napomenuti da je Tesla ubedljivo najbolja na svetu u oblasti veštačke inteligencije u stvarnom svetu“, rekao je Musk na konferencijskom pozivu kompanije sa analitičarima u drugom kvartalu u julu.

Problem za Teslu je što zaostaje na tim ključnim tržištima.

U roboto-taksiju, Tesla je tek nedavno započela testiranja u Ostinu, Teksasu i San Francisku, dok je Alphabetic Waymo aktivan na brojnim tržištima i dostigao je 10 miliona plaćenih vožnji u maju. Baiduov Apolo Go je aktivan u Kini.

U međuvremenu, konkurencija u humanoidnim robotima dolazi od kineskih kompanija poput Unitri, koja je osvojila više medalja na Svetskim igrama humanoidnih robota. Drugi u ovoj oblasti uključuju Dynamics, Agility Robotics, Apptronik, 1X i Figure.

Musk je u martu rekao da Tesla planira da napravi 5.000 svojih robota Optimus ove godine. U svojoj prezentaciji za akcionare u prvom kvartalu, Tesla je rekla da je na putu ka „izgradnji Optimusa na našoj pilot proizvodnoj liniji u Frimontu 2025. godine, sa širim raspoređivanjem botova koji obavljaju korisne poslove u našim fabrikama“. Tesla je nedavno izgubila osobu koja vodi odeljenje.

Milan Kovač, potpredsednik Tesle za Optimus robotiku, objavio je svoj odlazak u junu nakon devet godina rada u kompaniji.

Tesla razvija Optimus sa ciljem da ga jednog dana prodaje kao dvonožnog, inteligentnog robota sposobnog za sve, od fabričkog rada do čuvanja dece.

Izvor: CNBC