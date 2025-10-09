Muzičke izdavačke kuće i ugovori o AI

Universal Music i Warner Music, izdavačke kuće čiji katalozi uključuju aylor Swift, Ariana Grande i Charli XCX, nalaze se na samo nekoliko nedelja od sklapanja ugovora o licenciranju koji bi mogli redefinisati način na koji muzička industrija postupa sa erom veštačke inteligencije, prema pisanju Financial Times-a.

U toku su razgovori sa tehnološkim gigantima poput Google-a i Spotify-a i mnoštvom startapova za veštačku inteligenciju, uključujući Klay Vision, ElevenLabs i Stability AI, navodi se u izveštaju. Neki – posebno poduhvati za generisanje muzike Suno i Udio – aktivno su uključeni u sporove oko autorskih prava sa izdavačkim kućama.

Pregovori su se navodno fokusirali na to kako izdavačke kuće licenciraju svoje pesme za obuku modela veštačke inteligencije i kreiranje muzike generisane veštačkom inteligencijom. Kompenzacija je veliki deo toga, a izdavačke kuće očigledno insistiraju na nečemu poput strimovanja, gde svako reprodukovanje zarađuje mikroplaćanje. Da bi ovo funkcionisalo, kompanije za veštačku inteligenciju bi morale da razviju softver za praćenje kako i kada se muzika koristi.

Izvor: TheVerge