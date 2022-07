My Hero Academia’s battle royale beta stiže uskoro i biće besplatna za igranje

Na ovogodišnjem Anime Expo-u u Los Anđelesu, Bandai Namco je najavio novu igru zasnovanu na popularnoj anime seriji My Hero Academia: kraljevska bitka za 24 igrača koja suprotstavlja timove heroja i zlikovaca. Besplatna igra, pod nazivom My Hero Ultra Rumble, biće dostupna na PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox, One i PC-u.

Možete se prijaviti za zatvorenu beta verziju, koja je trenutno samo za PS4 igrače, na veb lokaciji Bandai Namco-a. Prva faza počinje 17. avgusta i završava se 18. avgusta , dok druga faza traje od 18. avgusta do 21. avgusta.

Do sada je potvrdjeno da uključuje samo 12 likova

My Hero Ultra Rumble izgleda kao zanimljiv pristup žanru battle royale, jer deli grupu od dva puta po 12 igrača u osam timova od po tri. Svaki igrač će morati da radi sa svojim saigračima i da koristi Quirk svog lika – ili posebnu sposobnost – da pobedi u borbi protiv drugih igrača. U zavisnosti od toga da li ste heroj ili negativac, moći ćete da spasete ili zastrašite posmatrače da biste dobili specijalna pojačanja koja vam daju konkurentsku prednost.

Potvrđeni spisak do sada uključuje samo 12 karaktera, ali programeri će verovatno dodati više s obzirom na veličinu univerzuma My Hero. Možete izabrati da igrate kao nekoliko heroja iz animea, uključujući našeg glavnog lika Izuku Midoriya (Deku), kao i mnoge njegove drugove i drugove iz razreda, kao što su Shoto Todoroki, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka i Tsuyu Asui. Profesionalni heroji kao što su All Might, Mt. Lady, i Cementoss su takođe potvrđeni da se pojavljuju u igri kao i nekoliko zlikovaca, uključujući Tomura Shigaraki, Dabi, i Himiko Toga.

Bandai Namco je ranije objavio dve borbene igre zasnovane na seriji: My Hero One’s Justice i njen nastavak, My Hero One’s Justice 2. Obe igre su dostupne na PS4, Xbox One, Switch i PC-u, ali, za razliku od My Hero Ultra Rumble, morate platiti da biste igrali.

