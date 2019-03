MySpace izgubio 12 godina upload-ovane muzike

Jedna od prvih online društvenih mreža, MySpace, izvinila se nakon što je migracija servera izazvala veliki gubitak podataka. Na sajtu MySpace-a stoji da „sve fotografije, video zapisi i audio fajlovi“ koji su uploadovani pre više od tri godine možda neće biti dostupni. To znači da je sva muzika koju su korisnici postavili između 2003. i 2015. godine sada izgubljena.

U poslednjih nekoliko meseci bilo je pritužbi da linkovi sa muzikom više ne rade. Platformi je opadala popularnost od kada je osnovana 2003. godine, ali je u svom prvobitnom stanju privukla milione korisnika. Pre 13 godina, 2006. godine, bila je najposećenija stranica u SAD-u, pobedivši Google. MySpace je bila popularna platforma za deljenje nove muzike, i zaslužna je za pokretanje karijera mnogih umetnika, uključujući Arctic Monkeys i Kate Nash.

„Kao rezultat projekta migracije servera, sve fotografije, video zapisi i audio datoteke koje ste uploadovali pre više od tri godine možda više neće biti dostupno na MySpace-u, te neće moći ni da se preuzme”, navodi se u saopštenju kompanije. „Izvinjavamo se zbog neprijatnosti.“ Možemo samo da se nadamo da su pogođeni korisnici imali backup.

Andy Baio, koji je pomogao u izgradnji Kickstarter-ovog sajta, objavio je pretpostavku da gubitak možda iznosi oko 50 miliona pesama od 14 miliona umetnika. U svom tvitu takođe je postavio pitanje da li je gubitak slučajan.

I’m deeply skeptical this was an accident. Flagrant incompetence may be bad PR, but it still sounds better than “we can’t be bothered with the effort and cost of migrating and hosting 50 million old MP3s.”

— Andy Baio (@waxpancake) March 18, 2019